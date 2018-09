Rolls-invloeden in Kahn Design maakt Londense taxi luxueus

De Engelse tuner Kahn Design heeft zich eens niet op een product van Jaguar Land Rover gestort. Onlangs heeft het bedrijf zijn visie op de TX4 van Londen Taxi Company gepresenteerd.

London Taxi/EV Company, een onderdeel van de Chinese gigant Geely, produceert inmiddels al even de TX, een nieuwe generatie Londense taxi met een plug-in hybride aandrijflijn. Voorganger TX4 werd in 2007 gepresenteerd en was in feite een doorontwikkeling van de TX die in 1997 voor het eerst werd gebouwd. Kahn Design zwaait de TX4 definitief uit met zijn Last of Line-editie.

Kahn Design's Last of Line-TX4 draagt een zwarte vernieuwde, aangepaste wielen, donkere zijruiten en een in twee kleuren gespoten koets, iets waarmee enigszins een brug wordt geslagen naar Rolls-Royce. Dat is niet de enige knipoog naar dat nobele Engelse merk. Vanbinnen voorziet Kahn Design de auto immers met een heuse sterrenhemel door tientallen ledjes in het hemeltje te verwerken. Verder werkt de autoaanpasser het dashboard af met onder andere pianolak en ook de toepassing van leer wordt niet geschuwd. Kahn Design zegt tevens dat de van nature 102 pk sterke 2,5-liter grote viercilinder dieselmotor over extra vermogen beschikt, maar vermeldt niet hoe krachtig de zelfontbrander nu is.

Kahn Design gaat in totaal vijf exemplaren bouwen.