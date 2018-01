Slideshow

Jongeren op platteland vaker in autobezit Helft meer dan in de stad

Het CBS heeft onderzoek gedaan naar het autobezit van jongeren. Daaruit blijkt dat Nederlanders tussen de 18 en 30 jaar op het platteland dubbel zo vaak een auto voor de deur hebben staan dan leeftijdsgenoten uit de stad.

Begin 2015 voerde het Centraal Bureau voor de Statistiek het onderzoek onder 2,5 miljoen jongeren uit. Gekeken werd naar het aantal jongeren dat een rijbewijs bezat en hoeveel daarvan rondreden in een eigen auto. In totaal was 68% van de ondervraagden geslaagd voor het rijbewijs en stond er bij 30% een eigen auto voor de deur. Er zit een groot verschil in rijbewijs- en autobezit tussen werkende en studerende jongeren. Van de studerenden had 60% een rijbewijs en 8% een auto. Van de werkenden had 83% een rijbewijs en 48% een auto. Zoals te verwachten speelde het inkomen hier een grote rol.

Waar verder veel verschil zit, is de plek waar de jongeren wonen. Bijna 80% van de jongeren in de niet-verstedelijkte gebieden had in 2015 een rijbewijs. In Aalburg, Tubbergen, Reusel-De Mierden, Oirschot en Staphorst is het rijbewijsbezit met 85% het hoogst. Met 40% ligt het autobezit op het platteland ook flink hoger dan in de stad. In Aalburg en Borsele is het autobezit het grootst. Meer dan de helft van de 18- tot 30-jarigen heeft daar een auto.

Kijken we naar jongeren uit zeer sterk verstedelijkte gebieden, dan blijkt dat zij met 60% veel minder vaak een rijbewijs hebben dan jongeren uit niet-stedelijke gebieden. Gemiddeld gezien stappen jongeren in de Randstad en de provincie Groningen het minst vaak in een lesauto dan elders. Procentueel gezien hebben jongvolwassenen uit Maastricht (48%) en Den Haag en Schiermonnikoog (53%) het minst vaak een rijbewijs in hun bezit. In de zeer sterk verstedelijkte gebieden heeft slechts 19% van de jongeren een auto. Dat is minder dan de helft van de jongeren in vergelijking met die er op het platteland wonen.

Benieuwd naar het percentage van jouw gemeente? Neem dan hier een kijkje.