Jeep Wrangler-aanbod in beeld Vanuit alle hoeken te zien

Helaas voor de Jeep is de volledig nieuwe Wrangler in alle soorten en maten nu al in beeld verschenen.

Jeep is zelf al begonnen met het in delen onthullen van de nieuwe Wrangler. De achterkant van de Amerikaanse alleskunner houdt het merk zelf nog even geheim, maar behoort is ook dat kleine mysterie tot het verleden. Alle soorten en maten van de nieuwe Jeep Wrangler - met uitzondering van de op stapel staande pick-upo - laten zich nu vanuit alle hoeken zien.

Zo krijgen we onder andere de van een softtop voorziene tweedeurs Wrangler in ruige Rubicon-trim te zien, maar er is meer. Jeep heeft namelijk diverse smaken van de vijfdeurs Wrangler - de Unlimited - op pad gestuurd. We zien de lange Wrangler als Overland met hardtop, als Sport met hardtop, als Sahara met softtop én met hardtop en tot slot als stoere Rubicon met softtop te zien.

Jeep heeft eerder laten weten dat het direct na de lancering van de Wrangler meer dan 200 Mopar-accessoires beschikbaar stelt voor de Wrangler. Vind je tussen de uitvoeringen die Jeep heeft bedacht dus niets van je gading, wend je dan tot die dikke catalogus. Later deze maand hebben we alle details van de nieuwe Wrangler.