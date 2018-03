Legendarische Wagoneer is van de partij Jeep lanceert jaarlijks Easter Safari-zevental

Slideshow

Rond het paasweekend presenteert Jeep traditiegetrouw een aantal concept-voertuigen om de jaarlijkse Easter Jeep Safari luister bij te zetten. Dit jaar vormt geen uitzondering.

De Amerikanen nemen voor de 52e editie van het evenement de 4SPEED mee, een nieuwe variatie op het lichtgewichtthema dat Jeep ook in 2011 en 2013 met respectievelijk de PorkChop en Stitch concept-modellen onder de aandacht bracht. Onder de kap een nieuwe 2,0-liter turbomotor.

De Jeep Sandstorm is volgens het merk bedoeld als Baja-racer, vandaar de luchthapper in de koolstofvezel motorkap, de langere wielbasis en een dikke 6,4-liter V8 in het vooronder. De Jeep B-Ute is gebaseerd op de Renegade, maar dan getooid met een dakrek voor extra bagage. De aandrijflijn bestaat uit de 2,4-liter Tigershark motor, gekoppeld aan een negentrapsautomaat.

De Nacho Jeep valt niet alleen op door de saus-kleurige lak, maar ook vanwege portieren die nog het meest weg hebben van een landhek. De Jeep Jeepster is gebaseerd op de Wrangler Rubicon. Hier toonde het merk eerder deze week een teaser van. De rood-witte kleurstelling van het model is een verwijzing naar het gelijknamige model uit 1966. De op de Wrangler Sahara gebaseerde J-Wagon is voorzien van een snorkel en donkergetinte accessoires van Mopar, zoals de grille. De koplampen en mistlichten zijn voorzien van donker glas.

Tot slot neemt Jeep een gemoderniseerde versie van de legendarische Wagoneer mee, de Roadtrip. De auto staat op een verbeterd chassis, maar de carrosserie is nog helemaal origineel. Ook de aandrijflijn is onder handen genomen, al zegt Jeep niet hoe. De Wagoneer Roadtrip is te herkennen aan een verlengde wielbasis, andere wielkasten en gewijzigde bumpers.