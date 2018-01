Slideshow

Jeep Grand Commander in China verschenen Productieversie Yuntu Concept

De Yuntu Concept die Jeep in april vorig jaar aan de wereld voorstelde, droogt op als Grand Commander. De SUV is nu in beeld verschenen.

Eerder konden we al patentschetsen laten zien van de productieversie van de Yuntu Concept, een studiemodel dat liet zien hoe een grote zevenzits SUV van Jeep zou kunnen worden vormgegeven. Dankzij diverse Chinese media hebben we nu foto's van de productieversie in beeld, een auto die als Grand Commander waarschijnlijk alleen in China op de markt komt.

Jeep blijft behoorlijk trouw aan het oorspronkelijke Yuntu-ontwerp. In tegenstelling tot het zevenzits studiemodel dat Jeep liet zien, krijgt de Grand Commander geen plug-in hybride aandrijflijn. Het ontwerp is doorspekt met voor Jeep kenmerkende zaken. Zo heeft de auto onder andere een hoge, stompe neus waarin een grille met zeven gleuven is geplaatst. Waar de Yuntu Concept een zevenzitter was, lijkt deze 4,87 meter lange Grand Commander ook als vijfzitter op de markt te komen. Meer details volgen in de aanloop naar de Beijing Auto Show, die in april plaatsvindt.