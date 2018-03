Alle pijlen op Amerika Jawel: Volkswagen Atlas Tanoak Concept

Volkswagen houdt het niet bij de Atlas Sportcross Concept, maar brengt doodleuk nog een variatie op het Atlas-thema naar New York. Dit is de Atlas Tanoak Concept, een pick-up!

De Atlas Tanoak is nog een concept-car, maar ziet er al behoorlijk productierijp uit. De verwachting is dan ook dat de auto op niet al te lange termijn in vrijwel ongewijzigde vorm in productie gaat, net als de vijfzitsversie van de Atlas. Volkswagen ontkent vooralsnog dat er productieplannen zijn, maar stelt wel dat men zeer benieuwd is naar de reacties van het publiek. De Tanoak is een 'truck' met dubbele cabine en een vrij korte laadbak die een hap uit die cabine lijkt te nemen. De achterlichten zijn aan boven- en onderzijde met elkaar verbonden en de bumpers zijn, zoals dat hoort bij dit autotype, voorzien van een stevige lading chroom. Aan de voorzijde zijn de overeenkomsten met de reguliere Atlas duidelijk, alleen de vorm van de koplampen en de indeling van de voorbumper is anders. Hoeveel daarvan overblijft als de auto eenmaal in productie gaat, is afwachten.

Grofstoffelijk

Als Atlas-derivaat staat de Tanoak 'gewoon' op MQB-basis, dus het is geen 'body-on-frame'-truck zoals een Ford F-150. Wel staat de auto wat hoger op de poten dan de productie-Atlas en is de auto bijna 30 cm langer dan dat model. ONder de motorkap van deze concept-car ligt nu eens geen elektrische aandrijflijn, maar Volkswagens bekende 3.6 V6 met 276 Amerikaanse pk's. Uiteraard is 4Motion-vierwielaandrijving present. De Atlas Tanoak biedt plaats aan maximaal vijf inzittenden en heeft een dashboard waarin led-verlichting een opvallende rol speelt. De kleur van de verlichting hangt af van de gekozen rijmodus en belangrijke bedieningselementen, zoals de pook, zijn zo uitgevoerd dat ze ook met handschoenen aan bediend kunnen worden. Lekker grofstoffelijk, dus.

Caddy

De Tanoak is weliswaar Volkswagens eerste pick-up in jaren in de VS, maar niet Volkswagens eerste pick-up wereldwijd. Velen zullen zich de eerste Caddy herinneren, een tweedeurs 'bakkie' op basis van de Golf 1. Eind jaren '80 volgde de Taro, niets meer of minder dan een Toyota Hilux met Volkswagen-logo's. Tegenwoordig staat in onder meer Europa, Azië en Afrika de Amarok op de prijslijst. Deze auto gaat de strijd aan met auto's als de Nissan Navara, Ford Ranger en Toyota Hilux, een segment dat in de VS nauwelijks bestaat. De nieuwe 'truck' van de Duitsers beschikt over een zelfdragende carrosserie en volgt daarmee de Honda Ridgeline. Dat model kreeg aanvankelijk de hoon van liefhebbers van trucks met een ladderchassis over zich heen, maar kent inmiddels een aardige schare liefhebbers. De auto-met-laadbak is nog altijd ongekend populair in de VS: de nummers 1, 2 en 3 in de verkoopranglijst worden sinds jaar en dag ingenomen door trucks van respectievelijk Ford, General Motors en Dodge. Ook Toyota en Nissan doen goede zaken met grote pick-ups in de VS. Voordat Volkswagen in dezelfde hoge contreien op de verkoopranglijst hanteerd, lijkt er nog een lange weg te gaan: het merk is met een totale verkoop in 2017 van 339.676 auto's een betrekkelijk kleine speler op de Amerikaanse markt en moet vrijwel alle Amerikaanse, Japanse en Koreaanse merken voor zich dulden.