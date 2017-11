Slideshow

Jaguar XE SV Project 8 sleept Ringrecord binnen Snelste sedan op de Nordschleife!

Jaguar's buitenissige XE SV Project 8 niet alleen vliegensvlug, maar ook daadwerkelijk bloedsnel in het echt. De 600 pk sterk XE sleept zelfs een Ringrecord binnen!

De in juni dit jaar gepresenteerde Jaguar XE SV Project 8 mag zich de snelste vierdeurssedan op de Nürburgring Nordschleife noemen. Het Britse kanon is in een tijd van 7 minuten en 21,23 seconden over het 20,6 kilometer lange Duitse circuit gejaagd. Daarmee is de Jaguar zo'n 11 tellen sneller dan de Alfa Romeo Giulia Q.

De XE SV Project 8 beschikt over de krachtigste variant van de bekende Supercharged V8 die Jaguar Land Rover op de planken heeft liggen. Het blok is 600 pk en 700 Nm sterk, genoeg om de XE in 3,7 seconden naar een snelheid van 100 km/h te laten schieten. Zijn topsnelheid ligt op 322 km/h. Meer informatie over de XE XV Project 8 vind je hier!

Een video van de razendsnelle ronde zie je hieronder. Mocht het afspelen problemen geven, klik dan hier!

Video