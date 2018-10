Maximaal één passagier Jaguar XE Project 8 als nieuwe Ringtaxi

Jaguar heeft met de extreme XE Project 8 al diverse ronderecords op z'n naam gezet. Wie zelf wil ervaren hoe zo'n razendsnel rondje voelt, kan zich vanaf nu melden bij de Nürburgring.

De Britten hebben hun Racetaxi-vloot aldaar, die tot nu toe bestaat uit een F-Type SVR en de razendsnelle toplimo XJR575, aangevuld met één van de 300 XE's Project 8 die uit de fabriek moeten gaan rollen. De auto die behalve het ronderecord voor vierdeurs sedans op de Nordschleife ook het record op de Laguna Seca Raceway in handen heeft, mag zich daarmee volgens Jaguar de snelste taxi ter wereld noemen. Met 600 pk, een 0-100-tijd van 3,7 seconden, een mogelijke rondetijd van 7 minuten en 21,23 seconden en de nodige G-krachten lijkt een ritje in de Project 8 een memorabele ervaring te zijn.

Die ervaring delen met je vrienden zit er overigens niet in, want Jaguar heeft ervoor gekozen om een Project 8 met Track Pack in te zetten voor de 'taxiritjes'. Dat betekent dat een achterbank ontbreekt waardoor de auto nog wat lichter en stijver zou moeten zijn dan de versie zonder dit pakket.

Ringtaxi's zijn een bekend fenomeen voor mensen die zich weleens in de buurt van de Nürburgring begeven. Verschillende bedrijven bieden een ritje als passagier naast een ervaren coureur in snelle auto's aan. Bij Jaguar kost een ronde in de Project 8 €199. Voor ritjes in de F-Type SVR en XJR575 staat hetzelfde bedrag, waarbij wel moet worden aangetekend dat het bedrag in de XJ verdeeld kan worden over maximaal drie passagiers.