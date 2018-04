50 jaar XJ Jaguar viert feest met XJ50

Jaguar viert de vijftigste verjaardag van de XJ met een speciale uitvoering: de XJ50. De feestelijke editie beleeft zijn publieksdebuut tijdens Auto China in Peking.

De XJ50 is zowel als korte, als als lange variant met verlengde wielbasis te krijgen. Onder de kap ligt in alle gevallen de 300 pk sterke 3,0-liter grote zescilinder dieselmotor. Jaguar monteert het bumperwerk van de Autobiography-uitvoering op de XJ50 en zet de sedan op nieuwe 20-inch wielen die de naam Venom hebben gekregen. De grille is in het zwart uitgevoerd en rondom komen we speciale XJ50-badges tegen. Gelukkig voor liefhebbers van kleurigere auto's is de XJ50 niet alleen in het zwart te krijgen, ook de kleuren Fuji White, Loire Blue en Rosello Red staan op de bestellijst.

Vanbinnen monteert Jaguar stoelen met diamantstiksels en op de middenarmsteun keert het XJ50-logo terug. Op de hoofdsteunen is het kenmerkende Jaguar-beeldmerk geplaatst. Verlichte instaplijsten met XJ50-badge kan natuurlijk niet ontbreken.

De eerste XJ verscheen in 1968 ten tonele. Door de jaren heen maakte de XJ kennis met onder meer een twaalfcilinder als krachtcentrale. De Seris 2 was de eerste XJ die ook als coupé te krijgen was. Dan is er de XJ40, de XJ die de J-gate introduceerde. De huidige generatie XJ kreeg van zijn scheppers een opmerkelijk 'anders' vormgegeven koets mee, iets dat voor sommigen enige gewenning vereiste.

Informatie voor de Nederlandse markt volgt spoedig.