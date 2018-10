70 jaar sportiviteit Jaguar viert feest F-Type Checkered Flag

De introductie van de XK120 ligt in 2018 zeventig jaar achter ons en dat is voor Jaguar reden voor een feest. Het merk viert zeventig jaar sportiviteit met, hoe kan het ook anders, een sportief aangeklede versie van z'n sportiefste model, de F-Type. Daarnaast krijgt de F-Type R een kleine update.

Volgens Jaguar zijn sportauto's sinds de XK120 in 1948 werd gelanceerd niet meer weg te denken uit de line-up van het merk. Zeventig jaar geleden was de grens tussen straatlegale sportiviteit en het soort sportiviteit dat we 'racen' noemen nog erg vaag en het racethema komt dan ook nadrukkelijk terug in de F-Type Checkered Flag waarmee Jaguar het heuglijke feit viert. Met de geblokte finishvlag als thema is dat natuurlijk onontkoombaar. Het 'actiemodel' is gebaseerd op de reeds sportief aangeklede R-Dynamic met 'Black Pack', waarmee het uiterlijk eigenlijk al meteen extra sportief is aangekleed. De auto is er als coupé en als Roadster, hoewel Jaguar helaas alleen de dichte versie toont, en komt beschikbaar in rood, wit of grijs. Een zwart contrasterend dak, 20-inch wielen en een logo met de bekende geblokte vlag maken 'm aan de buitenkant herkenbaar.

Ook aan de binnenkant komt het logo terug, onder meer op de hoofdsteunen en het stuurwiel. De stoelen zelf zijn van het 'Performance'-type en dus sportief van vorm en het stuurwiel maakt met z'n rode baan op '12 uur' ook duidelijk wat hier het thema is. Ondanks al die sportiviteit is de F-Type Checkered Flag geen beul van SVR-niveau. Jaguar beperkt zich juist tot de drie motoren die de onderste helft van het gamma uitmaken en stelt de speciale F-Type beschikbaar met de 300 pk sterke viercilinder of de V6, waarbij die laatste in de 340 pk sterke standaardversie en als 380 pk leverende S beschikbaar komt in de 'special edition'.

Wie het bestaan van die motorversies liever ontkent en zich op de achtcilinderversies van de F-Type wil richten, krijgt eveneens een nieuwtje toebedeeld van Jaguar. Het merk maakt namelijk van de gelegenheid gebruik om een modeljaarupdate door te voeren voor de F-Type R. De subtopper krijgt een ietwat aangepast onderstel, wat het comfort op lage snelheden ten goede moet komen. Voor alle F-types geldt dat parkeersensoren aan de voorzijde en een achteruitrijcamera vanaf nu standaard zijn.