Levering start deze zomer Jaguar Project 8 komt in twee smaken

De extreme Jaguar XE SV Project 8 die medio vorig jaar werd gepresenteerd komt in twee smaken op de markt. De levering start deze zomer.

Met de XE SV Project 8 presenteerde Jaguar's Special Vehicles-afdeling in juni vorig jaar zijn tweede inzending in wat het de Collector's Edition noemt, een reeks gelimiteerde extremisten waar de F-Type Project 7 uit 2014 de eerste van was. Jaguar legt momenteel samen met coureurs Andy Wallace en Davy Jones de laatste hand aan het testwerk van de XE SV Project 8, de extreme XE waarvan de uiteindelijke productieversie deze zomer als Jaguar Project 8 op de markt komt.

De Project 8 is niet alleen de krachtigste, maar ook de snelste auto die Jaguar ooit op de openbare weg zette. De heftig verbouwde XE is dankzij een 600 pk sterke variant van Jaguars 5,0-liter grote supercharged V8 goed voor een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h in 3,5 seconden. De topsnelheid ligt op 322 km/h. Dat de auto niet alleen in een rechte lijn vliegensvlug is, bleek al toen het Engelse kanon in een tijd van 7 minuten en 21,23 seconden over de 20,6 kilometer lange Nordschleife werd gejaagd. Daarmee is de Jaguar zo'n elf tellen sneller dan de Alfa Romeo Giulia Q en mag hij zich de snelste vierdeurssedan op de 'Ring noemen.

Twee smaken

De productie van de tot 300 stuks gelimiteerde Project 8 start in juni. De auto, voorzien van zaken als speciale verstelbare aerodynamica, keramische wiellagers, speciale remmen en diverse uit koolstofvezel vervaardigde plaatwerkdelen, komt in twee smaken beschikbaar. Er is een variant met vier zitplaatsen en een meer op circuitgebruik gerichte variant die over twee koolstofvezel racestoelen beschikt. Deze Track Pack-versie, zonder achterbank dus, is 12,2 kilo lichter dan de vierzitsversie. De plaat die op de plaats waar de achterbank voorheen zat is gemonteerd, is nog eens 27 procent stijver dan de versie mét plek voor achterpassagiers.