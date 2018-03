Slideshow

Jaguar presenteert 'Greatest Hits'-XJ6 Speciaal voor drummer van Iron Maiden

De Jaguar XJ is dit jaar een halve eeuw oud. Om deze mijlpaal te vieren, komt Jaguar met deze 'Greatest Hits'-XJ6. De ruim vierduizend aangepaste onderdelen zorgen voor een droom die uitkomt voor Nicko McBrain.

De drummer van Iron Maiden is namelijk naast muzikant een fervent Jaguar-liefhebber. In samenwerking met het Britse merk is deze XJ6 dan ook aangepakt. Meer dan 3.500 manuren zitten er in de Jag. McBrains Jaguar XJ6 Series 3 uit 1984 is voorzien van veel extra's die geïnspireerd zijn op vijf decennia van XJ-productie. De vierduizend aangepaste, vervangen of opnieuw ontworpen onderdelen vinden we bijvoorbeeld terug in de unieke voor- en achterbumpers die aansluiten op de gemodificeerde sparschermen, de verbrede wielkasten, de speciale lichtpaarse lakkleur en nieuwe led-koplampen aan de voorzijde. Binnenin start de klassieker met een moderne startknop, is het audiosysteem helemaal bij de tijd, is de airco verbeterd en is elke stoel met de hand bekleed met rood leer.

De 4,2-liter zescilindermotor in McBrains XJ6 is grotendeels gerestaureerd en voorzien van drie carburateurs van de E-type. Ook het uitlaatsysteem is speciaal voor deze auto ontworpen. Veel andere onderdelen zijn van de originele Jaguar gebruikt, zoals het beeldje van de springende Jaguar op de motorkap. Voordat de XJ de metamorfose onderging, was hij al in het bezit van McBrain, maar stond de sedan in de tuin van Iron Maiden-collega Steve Harris geparkeerd. Dit gebeurde na de emigratie van McBrain naar Amerika. De drummer zegt zelf dat dit "zijn ultieme XJ is geworden".