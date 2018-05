Minder keuze, prijzen omhoog Jaguar met stofkam door motorenpalet

Slideshow

Jaguar heeft een hele rits motoren weggestreept uit zijn leveringsgamma. De aanpassingen hebben betrekking op de XE, XF en de XJ. Dat blijkt uit een duik in de Jaguar-prijslijsten.

Jaguar heeft het leveringsgamma van zijn modellen onder de loep genomen en heeft besloten diverse motoren van de lijst te schrappen. Voor de XE heeft dat tot gevolg dat de vierwielaangedreven versies van de 250 pk sterke XE 25t niet meer leverbaar is. Ook de 380 pk en 450 Nm sterke XE S is van de prijslijst geschrapt.

Wel biedt Jaguar vanaf heden voor het eerst handgeschakelde versies aan van de 163 pk en 180 pk sterke 20d-dieselsmaken. Daarbij meldt het merk wat de onlangs geïntroduceerde XE 300 Sport moet gaan kosten. De van de 300 pk sterke geblazen 2.0 viercilinder voorziene uitvoering heeft een prijskaartje van € 77.820. De handgeschakelde 163 pk sterke 20d heeft een vanafprijs van € 51.080. Dat is tevens de nieuwe vanafprijs van de XE, voorheen lag die, voor de 20d E-Performance met automaat, op € 47.160.

Voor de 180 pk sterke variant met handbak moet minimaal € 52.750 worden neergeteld. De herziening van de prijslijst gaat hand in hand met het standaard worden van zaken als het 10-inch grote Touch Pro-systeem, sportpedalen, een regensensor, automatisch grootlicht, parkeersensoren en een automatisch dimmende binnenspiegel.

XF

Ook het leveringsgamma van de XF blijft niet intact. De 240 pk sterke 25d dieselversie en de 200 pk en 250 pk sterke 20t-en 25t-benzinesmaken worden van de prijslijst gehaald. Ook de XF S met 380 pk sterke 3.0 V6 is niet meer leverbaar. Wel maakt Jaguar bekend wat de XF 300 Sport moet gaan kosten. De 300 pk sterke 3.0 D Sport kost minimaal € 95.418 terwijl voor de 300 pk sterke 2.0 Sport ten minste € 90.340 neergeteld moet worden. Het betreft hier de sedan. Voor de 3.0d 300 Sport en 2.0 300 Sport als Shooting Brake moet respectievelijk € 97.260 en € 93.420 betaald worden. Daarmee is het voor het eerst dat de Shooting Brake als vierwielaangedreven versie met 300 pk sterke 30t leverbaar is. De non-Sport-uitvoering kost minimaal € 85.110. De vanafprijs van de XF ligt hoger dan voorheen. Over de gehele linie wordt de auto enkele duizenden euro's duurder. De vanafprijs voor de XF, voor de 20d E-Performance Pure met handbak, lag voorheen op € 50.530 en nu op € 56.570.

XJ

Zoals verwacht ondergaat ook de XJ een reeks wijzigingen. De 340 pk sterke Supercharged V6 is van de lijst geschrapt en zelfs de gloednieuwe 575 pk sterke XJR575 is niet meer in de Engelse toplimo te krijgen. Dat betekent dat de XJ alleen nog met de 300 pk sterke 3.0d V6 dieselmotor leverbaar is. Wel weten we nu wat die diesel in de nieuwe XJ50-uitvoering moet gaan kosten. De feestelijke editie wisselt vanaf € 132.770 van eigenaar. De vanafprijs van de XJ ligt voortaan overigens stukken hoger dan voorheen. De auto kostte voorheen minimaal € 104.140 en vanaf heden ten minste € 122.610.



De aanpassingen aan zowel de prijzen als het leveringsgamma hebben te maken met de overgang naar de WLTP-cyclus.