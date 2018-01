Slideshow

Jaguar Land Rover vermindert productie Voorbode op onzekere toekomst

Later dit jaar gaan de productiebanden van Jaguar Land Rover in het Noord-Engelse Halewood minder snel draaien. Dit als gevolg van de Brexit en de belastingverhogingen voor dieselauto's.

Dat laat Reuters weten. De Engelse nieuwsdienst sprak met een woordvoerder van de Britse autofabrikant. De verkopen van Jaguar Land Rover vielen in 2017 ongeveer net zo hoog uit als een jaar daarvoor. Verwacht wordt dat de resultaten van dit jaar niet veel beter zullen worden. Land Rover geeft aan dat de voortdurende onzekerheid rondom de Brexit impact heeft op het aantal orders die er bij het merk worden gedaan. Ook beloven de belastingverhogingen vanaf april dit jaar voor Britse dieselauto's niet positief uit te pakken, aangezien het overgrote deel van het klantenbestand van Jaguar Land Rover voor een diesel kiest. Om in te spelen op deze vooruitzichten kiest het merk ervoor om de productie in de fabriek in Halewood later dit jaar te verlagen.

De fabriek in Halewood is één van de drie productielocaties die Land Rover in gebruik heeft. In de fabriek zien de Range Rover Evoque en Land Rover Discovery Sport het levenslicht. Eerder werden hier ook de Jaguar X-type en de tweede generatie Freelander geproduceerd. Jaguar Land Rover is met zijn drie fabrieken samen verantwoordelijk voor een derde van de autoproductie in heel Groot-Britannië. Jaarlijks worden er ongeveer 1,7 miljoen auto's binnen de landsgrenzen gebouwd. Hoeveel minder auto's er door Jaguar Land Rover worden geproduceerd, is nog niet bekend.