Autonome auto's 'kijken' door blinde bocht Jaguar Land Rover aan roer van AutopleX

Jaguar Land Rover meldt dat het de leiding neemt in het AutopleX-project, een project waarbij techniek ontwikkeld wordt die ervoor moet zorgen dat autonome auto's een blinde bocht in kunnen 'kijken'.

We schrijven 'kijken', want ook de slimme camera's waarmee Jaguar Land Rover zijn autonome testauto's uitrust zijn natuurlijk niet in staat om in letterlijke zin een blinde bocht in te kijken. Het onderzoek richt zich echter op 'live mapping', een systeem waarbij data van zelfrijdende auto's wordt gekoppeld aan verkeers- en wegeninformatie. De autonome auto's moeten door middel van het te ontwikkelen systeem effectiever kunnen inspelen op bijvoorbeeld obstakels die zich buiten het blikveld van radar- of camerasystemen bevinden.

Onderdeel van het AutopleX-project, waarbij onder andere Siemens, Transport for West Midlands en WMG van de University of Warwick bij betrokken zijn, is het testen van de techniek in de praktijk. Dit gaat gebeuren in en rondom West Midlands