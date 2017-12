Slideshow

Jaguar i-Pace rondt testfase af Stekker-Jag' klaar voor de markt

De Jaguar i-Pace is er klaar voor. Zo'n anderhalf jaar na zijn debuut als i-Pace Concept is de elektrische Jaguar klaar voor de markt. Begin 2018 presenteert Jaguar de definitieve productieversie.

In november 2016 gaf Jaguar tijdens de Los Angeles Auto Show met de i-Pace Concept een duidelijk signaal af: het merk zou met een EV komen. De afgelopen periode zijn natuurlijk diverse tests uitgevoerd, waar een roadtrip van Sunset Boulevard in Los Angeles naar Morro Bay in San Luis Obispo er een van was. De afstand van 360 kilometer werd uiteraard zonder tussentijds laden afgelegd.

Jaguar zegt in totaal meer dan 200 prototypes te hebben gebouwd, testmodellen die in totaal 2,8 miljoen testkilometers verspreid over 11.000 testuren voor hun kiezen kregen. Exacte specificaties en de bijbehorende prijskaartjes maakt Jaguar in de aanloop naar de onthulling bekend. De concept-cars die op de i-Pace vooruitblikten, kregen elektromotoren mee die 400 pk leverden. Dankzij een accupakket van 90 kWh moesten deze i-Paces op papier een afstand van 500 kilometer kunnen halen.