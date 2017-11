Slideshow

Jaguar i-Pace opnieuw in beeld Hij komt, hij komt...

Het meest spraakmakende Jaguar-nieuws van volgend jaar is ongetwijfeld de volledig elektrische i-Pace. De auto is opnieuw gesnapt door onze spionagefotograaf.

Dat die i-Pace zo interessant is, dankt de auto niet alleen aan z'n volledig elektrische aandrijflijn. Ook het koetswerk, een behoorlijk nauwkeurige kopie van de concept-cars, is anders dan anders. Jaguar mixt een SUV-uiterlijk met MPV-elementen. De voorruit gigantische voorruit is erg vlak en staat ver naar voren, wat voor een korte neus en een bijzonder ruimtelijk interieur zorgt. Aan voor- en achterzijde is de auto direct herkenbaar als Jaguar dankzij lichtunits in de stijl die we kennen van de andere modellen van het merk. Ook de Jaguar-grille is present, ondanks de elektrische aandrijflijn.

Op de spionagebeelden zijn bijzonder weinig verschillen met de eerder getoonde concept-car te zien. De lichtunits krijgen wellicht een iets andere indeling, de buitenspiegels zijn groter en de ramen krijgen er wat spijltjes bij zodat ze te openen zijn. Los daarvan lijkt de concept-i-Pace grotendeels ongewijzigd in productie te gaan. De voorbode had een actieradius van 500 km en is in staat om in 4 seconden van 0 naar 100 te accelereren.