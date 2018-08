E-Type wordt EV! Jaguar gaat elektrische E-Types bouwen

Slideshow

In september vorig jaar presenteerde Jaguar de E-Type Zero, een elektrische E-Type waarvan zijn scheppers nu aangeven hem daadwerkelijk in productie te gaan nemen.

Ongeveer een jaar geleden presenteerde Jaguar de E-Type Zero, een tot EV omgebouwde E-Type die de handen wel op elkaar wist te krijgen. Jaguar laat nu weten dat Jaguar Classic daadwerkelijk E-Types gaat ombouwen tot EV, zo meldt het merk tijdens het Concours d'Elegance Pebble Beach.

Volgens Jaguar kunnen geïnteresseerden straks bij Jaguar Classic aankloppen voor een elektrische E-Type, al kunnen ze ook hun eigen E-Type aanbieden. Wie later spijt krijgt van zijn ombouwavontuur, kan de elektrische aandrijflijn volgens Jaguar relatief eenvoudig weer laten verwijderen. De eerste elektrische E-Types moeten in de zomer van 2020 gereed zijn.

Exacte technische specificaties volgen later, maar Jaguar geeft wel aan dat het een actieradius van zo'n 275 kilometer voor ogen heeft. De vorig jaar getoonde one-off beschikte over een 40 kWh groot accupakket. Die elektrische voorbode was met zijn 300 pk sterke elektromotor in staat om in 5,5 tellen naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. De auto was niet alleen voorzien van een elektrische krachtcentrale, maar ook van een nieuw dashboard. Ledkoplampen in de vorm van die van het origineel zijn tevens bewijsstukken van het huidige tijdperk. Onder de tankklep is een laadopening geplaatst.

Jaguar monteert een accupakket dat net zo groot en zwaar is als de originele XK-zescilinder die in het origineel lag. De elektromotor lag onder het accupakket, exact op de plek waar voorheen de versnellingsbak was geplaatst. Het studiemodel was in totaal 46 kilo lichter dan het origineel.