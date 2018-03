Angstzweet in Duitsland en Italië Jaguar F-Pace SVR ontketend

Jaguar heeft de beursvloer van New York gekozen als platform om de F-Pace SVR op te presenteren. De topversie van die Engelse hoogpotige wordt bedeelt met 550 pk!

Jaguar doet met de 380 pk sterke F-Pace S al even mee in het segment van de sportieve SUV's, maar met deze SVR-versie laat het merk het angstzweet in met name Duitsland en Italië pas echt stromen. De F-Pace SVR krijgt namelijk een 5,0-liter grote V8 mee, een bekende achtcilinder die in de SUV 550 pk en 680 Nm levert!

Met deze bonk spierkracht lanceert de vierwielaangedreven F-Pace SVR zich in 4,3 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Het versnellen stopt bij een snelheid van 283 km/h. De veren zijn aan de voorzijde 30 procent stijver dan die van reguliere F-Paces. Achter zijn ze 10 procent straffer dan bij de reguliere versies. Tevens moet de auto 5 procent minder overhellen, al was dat iets waar de F-Pace niet bepaald een handje naar had. Extra krachtige remmerij moet de F-Pace SVR weer fatsoenlijk tot bedaren kunnen brengen. Jaguar rust zijn sportieve SUV verder uit met een elektronisch aangestuurd differentieel (EAD).

Geen SVR zonder de nodige uiterlijke aankleding. Zodoende is ook deze F-Pace SVR uitgerust met uitbundig en van grote koelopeningen voorzien spoilerwerk. een typische SVR-motorkap en 21-inch lichtmetaal. 22-inch grote wielen zijn optioneel. Wielkastverbreders zijn aanwezig om de brede uitstraling van de auto nog even aan te zetten. Een speciaal uitlaatsysteem met actieve kleppen zorgt ongetwijfeld onder alle omstandigheden voor fraaie akoestiek, het systeem is overigens 6,6 kilo lichter dan het standaard uitlaatsysteem van de F-Pace. Vanbinnen bepalen sportieve stoelen, de nodige SVR-emblemen en de Sport Shift Selector het beeld.

Informatie voor de Nederlandse markt volgt spoedig.