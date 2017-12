Slideshow

Jaarknallers: Top 10 zoektermen Van BMW tot bpm

Wie op deze site iets zoekt, kan daarvoor de handige zoekknop in de rechter bovenhoek van de pagina gebruiken. Dit zijn de termen die het vaakst werden toevertrouwd aan de witte zoekbalk.

Zoeken kan niet alleen naar automerken, al is dat wel een categorie die goed vertegenwoordigd is in deze lijst. BMW (2), Mercedes-Benz (4), Tesla (6), Audi (7) en Volvo (8) zijn daarbij het populairst. Een zoekopdracht naar een merknaam resulteert steevast in een link naar de pagina waarop alle informatie over dat merk te vinden is, maar je kunt bijvoorbeeld ook klikken op een nieuwsbericht over je favoriete merk of op een wegwijzer naar de autovergelijker, een deel van de site dat eerder voorbijkwam in onze terugblikronde. Als we inzoomen op individuele automodellen, dan is er slechts één die zich tot de populairste zoektermen mag rekenen: de Volkswagen Polo. Volkswagen staat als merk overigens niet op de lijst.

De gaten die over zijn, worden opgevuld door autogerelateerde, maar merkonafhankelijke thema's. Zo werd er veelvuldig gezocht naar 'Private lease', reden voor ons om daar een uitgebreide pagina voor op te zetten inclusief private-leasevergelijker. Ook de kentekencheck was populair, net als de immer spraakmakende bpm. Op de hoogste plek van het ereschavot staat echter een regelrechte klassieker: Klokje Rond. In de papieren AutoWeek valt te lezen dat deze rubriek aan AutoWeek verbonden is 'als een geranium aan een vensterbank', en dat wordt hier wederom bewezen. Geen nood: ook in 2018 hopen we weer vele auto's met astronomische kilometerstanden op de pijnbank te leggen!

1. Klokje rond

2. BMW

3. Kentekencheck

4. Mercedes

5. Bpm

6. Tesla

7. Audi

8. Volvo

9. Private lease

10. Polo