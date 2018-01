Slideshow

Jaarknallers: Top 10 reacties video's Occasion slaat slag

De allerlaatste Top 10-terugblik op 2017 wordt opgedragen aan de video's die de meeste reacties wisten te genereren. De trends die eerder zijn gesignaleerd, worden hier bevestigd.

Na het zien van alle voorgaande jaaroverzichten heeft deze lijst (helaas) weinig verrassingen in petto. Zoals al eerder bleek bij de meeste reacties onder nieuwsberichten, wordt er ook veel gereageerd onder video's waarbij óf auto's uit de Volkswagen Group óf Tesla's een rol spelen. Driekwart van deze lijst bestaat dan ook uit auto's van deze bedrijven. De reden ervoor werd eerder al duidelijk toen we door de honderden reacties scrolden: beide merken hebben voor- en tegenstanders die elkaar willen overtuigen door middel van de reageerknop.

Bijzonder aan de lijst is dat bijna geen een video om een nieuw model draait. In zo goed als alle video's wordt een occasion door Nic de Boer onder handen genoemen. Dit gebeurde bij de aankoopadviezen die hij maakt voor auto's die al eventjes op de weg rijden, bij 'Op de Rollenbank' of tijdens een Klokje Rond, waarbij auto's met tonnen ervaring de brug op rijden. Bij twee video's met veel reacties was er wel sprake van een rit in een nieuwe auto. Opvallend is dat in beide video's de Golf van Volkswagen de hoofdrol speelde. De enige echte opvallende uitschieter in het rijtje is de video waarin we afscheid nemen van onze duurtest-Citroën C3, afgelopen maand. Hieronder ontstonden twee bekende kampen: francofielen tegen de rest.

Met deze lijst sluiten we het overzicht van 2017 af. Met de start van het nieuwe jaar vandaag hopen we dat er dit jaar weer veel moois op ons te wachten staat. Bekijk hieronder de Top 10 meeste reacties onder een video. En vergeet natuurlijk niet te reageren!

1. Audi A4 - Occasion-Aankoopadvies. 487 reacties.Klik hier voor de hele video.

2. Volkswagen Golf VII - Occasion Aankoopadvies. 441 reacties. Klik hier voor de hele video.

3. Tesla Model S P85 - 271.452 km - Klokje Rond. 357 reacties. Klik hier voor de hele video.

4. Renault Mégane vs Volkswagen Golf - Dubbeltest. 350 reacties.Klik hier voor de hele video.

5. Volkswagen Golf - Rij-impressie. 331 reacties. Klik hier voor de hele video.

6. Dragrace: Tesla Model X P100D vs. de rest. 272 reacties.Klik hier voor de hele video.

7. Volkswagen Polo - Occasion Aankoopadvies. 221 reacties. Klik hier voor de hele video.

8. BMW i3 - Op de Rollenbank. 204 reacties. Klik hier voor de hele video.

9. Citroën C3 - Afscheid Duurtest. 188 reacties.Klik hier voor de hele video.

10. Peugeot 308 - Occasion-Aankoopadvies. 184 reacties.Klik hier voor de hele video.