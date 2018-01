Slideshow

Jaarknallers: Top 10 reacties nieuwsberichten Betrouwbaarheid als kernbegrip

Gelukkig nieuwjaar! Ons rijtje aan lijstjes sluiten we dit jaar af met misschien wel de meest spraakmakende: het aantal reacties. We hebben ze opgedeeld in twee overzichten. In deze zien welke onderwerpen de meeste lippen los wisten te maken onder de lezers van AutoWeek in 2017.

Misschien zijn autofans wel te vergelijken met voetbalfans: je bent voor je eigen club en van iedereen die een andere mening heeft moet je niks hebben. Zo lijkt het soms in elk geval wel als we de reacties onder berichten moeten geloven. Liefhebbers van producten van de Volkswagen Group, of mensen die dat concern liever gisteren dan vandaag zien verdwijnen. Pro-elektrisch, of in geen twintig jaar aan de stekker. Liefde voor Franse auto's, of een verafschuwing voor die 'zielloze apparaten'. Het is er allemaal en van vriendelijkheid en respect is helaas niet altijd sprake.

Er gebeurde ook genoeg in autowereld het afgelopen jaar. Zo waren er de Tesla Model 3-productiehel en de naweeën van Volkswagens dieselschandaal, onderwerpen die meerdere keren naar voren komen in onderstaande lijst. Met een record van 584 reacties gaan de eerst geleverde Tesla Model 3's er met de hoofdprijs vandoor. Ook plek nummer twee en drie zijn veroverd door Tesla.

Aan de andere kant van de emissieladder bevindt zich het dieselschandaal waarmee Volkswagen zich al jaren geleden in een negatief daglicht plaatste. Ook dit jaar is de Duitse autobouwer nog niet van het negatieve imago af en reageren de lezers er veel op. Andere uitschieters in de lijst zijn het regeerakkoord, Fiat Chrysler die ook van sjoemelsoftware werd beschuldigd, Franse auto's die het meeste naar de garage zouden moeten en één echt autonieuwtje: de onthulling van de nieuwe Audi A8. Conclusie: bij auto-onthullingen wordt er een stuk minder -positief dan wel negatief - gereageerd dan op berichten waarbij spraakmakende politieke- of beleidsonderwerpen voorbij komen.

Vanmiddag passeert er nog één allerlaatste lijstje van 2017: de Top 10 reacties onder video's. Nu eerst de Top 10 reacties van onder nieuwsberichten:

1. Tesla overhandigt eerste 30 Model 3's. 584 reacties.Voor het hele artikel klik hier.

2. Achtergrond: portret Elon Musk van Tesla. 376 reacties. Voor het hele artikel klik hier.

3. Verrassing: nieuwe Tesla Roadster is los! 344 reacties.Voor het hele artikel klik hier.

4. Regeerakkoord: 2030 emissievrij. 337 reacties. Voor het hele artikel klik hier.

5. Fiat Chrysler beschuldigd van sjoemelsoftware. 334 reacties. Voor het hele artikel klik hier.

6. 'Meer autofabrikanten schuldig aan sjoemelen'. 315 reacties.Voor het hele artikel klik hier.

7. Dit is de nieuwe Audi A8! 309 reacties.Voor het hele artikel klik hier.

8. Storingslampje brandt vaakst bij Franse auto. 301 reacties.Voor het hele artikel klik hier.

9. Duitse fabrikanten komen op voor dieselmotoren. 291 reacties.Voor het hele artikel klik hier.

10. EU-bank onthutst door misbruik VW-lening. 285 reacties. Voor het hele artikel klik hier.