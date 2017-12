Slideshow

Jaarknallers: Top 10 meest gezochte nieuwe auto's Lang leve de middenklasse

Wie boven dit artikel kijkt ziet daar ‘Merk’, ‘Model’ en ‘Alles’ staan. De drie drop-down-menu’s vormen onder meer de toegangspoort naar de Autovergelijker, een eindeloze voorraad specificaties waar menig autokoper vroeg of laat in terechtkomt. We zetten de meeste gezochte modellen voor je op een rij!

Technische gegevens, prestaties, maten en gewichten en verbruikscijfers, het is allemaal te vinden op AutoWeek.nl. Bovendien is het mogelijk om tot vier verschillende modellen met elkaar te vergelijken, zodat alle genoemde gegevens overzichtelijk naast elkaar komen te staan. Handige en veelgebruikte functies, die natuurlijk ook weer resulteren in een interessante top 10. Die vormt in dit geval een fraaie dwarsdoorsnede van het Nederlandse wagenpark. Hier geen bijzondere uitschieters, maar vooral veel compacte middenklassers. Er zijn drie SUV's die een plekje op de lijst weten te veroveren: de Peugeot 3008 (10), Volkswagen Tiguan (4) en Skoda Kodiaq (2). De populariteit van laatstgenoemde is dankzij de lange levertijden al een keer eerder in het oog gesprongen en dus ook hier te zien.

Producten van de Volkswagen Groep weten sowieso opmerkelijk veel plaatsen in deze lijst voor zich op te eisen. Behalve de Kodiaq en Tiguan treffen we de Volkswagen Golf (1) , Skoda Octavia (3) en Audi A3 (9) aan. Andere concerns weten het feestje te doorbreken met de Renault Mégane (5) Ford Focus (6) en Opel Astra (7). Uitschieter is de BMW 3-serie, die prijstechnisch duidelijk een segmentje hoger opereert dan de rest. Deze auto scoort traditioneel zeer hoog in occasionranglijsten, maar weet dus ook de nieuwkopers te verleiden.

1. Volkswagen Golf

2. Skoda Kodiaq

3. Skoda Octavia

4. Volkswagen Tiguan

5. Renault Mégane

6. Ford Focus

7. Opel Astra

8. BMW 3-serie

9. Audi A3

10. Peugeot 3008