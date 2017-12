Slideshow

Jaarknallers: Top 10 meest gelezen artikelen 17-jarigen en cross-overs populair

Met het einde van dit jaar in zicht is het lijstjestijd! Wat lazen de lezers dit jaar massaal op AutoWeek.nl? Was de Skoda Koroq het meest populair, of toch de Volvo XC40? De nieuwe Ford Fiesta, of toch de Volkswagen Polo? We trappen af met de meest gelezen nieuwsartikelen!

2017 was een jaar waarin we veelvuldig kennis maakten met kleine SUV's. Het leek wel alsof élk merk met een cross-over kwam. Niet geheel onterecht, want aan de populariteit van die artikelen te zien, vallen de modellen in de smaak. Toch is er één verrassende winnaar als het gaat om de meeste bezoekers. Dat artikel gaat niet over een nieuw model, maar over het feit dat het experiment 2toDrive per 1 november 2017 werd opgeschort. Dat nieuws sloeg kennelijk in als een bom en het bericht is met grote afstand de populairste van 2017.

Toch wisten cross-overs ook hoge ogen te gooien. Zes van de tien artikelen gaat namelijk over een auto die an die omschrijving voldoet. Koplopers zijn daarin de Skoda Karoq en de Volvo XC40. De Zweedse cross-over staat zelfs met drie artikelen in dit lijstje: toen hij was gelekt, toen hij werd onthuld en toen de prijzen bekend werden. Het 'zilveren' artikel is voor de Skoda Kodiaq, toen daar afgelopen mei het doek van werd afgehaald. Andere cross-overs die tot deze lijst wisten door te dringen, zijn de Hyundai Kona en Volkswagen T-Roc, toen deze werden onthuld.

Opvallend voor ons, maar ook zeker voor een aantal lezers, is dat slechts drie artikelen over de Volkswagen Group deze lijst wisten te halen. Onze ervaring is dat artikelen over modellen van bijvoorbeeld Volkswagen of Audi de lippen vaak los weten te maken en er massaal wordt gereageerd, positief dan wel negatief. Blijkbaar trekken primeurs dan toch meer kijkers dan de online discussies die er vaak plaatsvinden onder artikelen.

Naast de 'gebruikelijke' artikelen wisten ook twee unieke onderwerpen deze top 10 te halen. Zo bleken het uiterlijk van de Ferrari 812 Superfast en het interieur van de gloednieuwe Mercedes-Benz A-klasse de interesse aan te wakkeren. De komende dagen blikken we in andere lijstjes verder terug op het afgelopen jaar en nemen we de hoogtepunten van 2017 door. Bekijk hieronder de tien beste gelezen artikelen:

1. Nieuwe 17-jarigen voorlopig niet achter het stuur.Voor het artikel klikhier.

2. Uitbreiding: dít is de Skoda Karoq!Voor het artikel klikhier.

3. Dít is de nieuwe Volvo XC40!Voor het artikel klikhier.

4. Hier is de Volkswagen T-Roc.Voor het artikel klikhier.

5. Gelekt: Volvo XC40.Voor het artikel klik hier.

6. Dít is de nieuwe Volkswagen Polo.Voor het artikel klik hier.

7. Ferrari 812 Superfast is los.Voor het artikel klik hier.

8. Prijzen Volvo XC40 bekend.Voor het artikel klik hier.

9. Revolutionair dashboard nieuwe A-klasse.Voor het artikel klik hier.

10. Splinternieuw: Hyundai Kona.Voor het artikel klik hier.