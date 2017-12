Jaarknallers: Top 10 In het Wild

Slideshow

Top 10 In het Wild Divers gezelschap

'In het Wild' bestaat al sinds 2014 en is daarmee met afstand de oudste rubriek op AutoWeek.nl. Natuurlijk blikken we ook dit jaar terug op de populairste afleveringen in deze reeks.

Van razendsnelle, moderne SUV's tot vooroorlogse vehikels en van peperdure museumstukken tot een afgetrapt sedannetje uit midden jaren 90: als een auto zeldzaam is, verdient-ie een plekje in 'In het Wild'.

Juist die diversiteit maakt deze rubriek zo leuk om te maken. Én om te lezen, want deze 'klassieker' heeft in al die jaren nog niet aan populariteit ingeboet. Een blik op het lijstje met populairste 'spots' levert geen duidelijke tendens op. De Volkswagen Touareg W12 (wat hebben jullie toch met dat merk?) staat bovenaan, maar wordt op de voet gevolgd door de prachtige Alfa Romeo 6C uit 1950 die hier onlangs schitterde. Veel verder dan deze twee kunnen auto's niet van elkaar zijn verwijderd. Mercedes-Benz weet tweemaal de lijst te halen, maar doet dat wel met twee compleet verschillende modellen. Verder is er nog een Alfa Romeo en prijkt er ook in dit lijstje weer een Volvo.

1. Volkswagen Touareg W12. Voor het hele artikel klik hier.

2. Alfa Romeo 6C 2500. Voor het hele artikel klik hier.

3. Renault 5 Alpine Turbo. Voor het hele artikel klik hier.

4. Mercedes S-klasse als Brabus B50. Voor het hele artikel klik hier.

5. Volvo 1800S. Voor het hele artikel klik hier.

6. Mercedes-Benz 240TD. Voor het hele artikel klik hier.

7. Alfa Romeo 164 Q4. Voor het hele artikel klik hier.

8. BMW M Coupé. Voor het hele artikel klik hier.

9. Renault Espace. Voor het hele artikel klik hier.

10. Audi Coupé. Voor het hele artikel klik hier.