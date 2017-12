Slideshow

Jaarknallers: Top 10 Facelift Friday Aan de botox

Elke vrijdag om 14.30 uur is het zover: Facelift Friday. Na enkele jaren besluiten fabrikanten vaak om een een model een zogenoemde facelift te geven zodat het model weer even mee kan, maar wordt zo'n auto daar beter van? Wekelijks leggen we die vraag aan jullie voor. Dit zijn kennelijk de meest spraakmakende!

Nieuwe lampen, een andere voorbumper en nieuwe kleuren in het palet: een facelift hoeft niet per se heel rigoureus te zijn. De één is dan ook wat uitgebreider dan de ander. Elke week zetten wij het origineel naast de vernieuwde versie met de vraag op het einde welke mooier is. Het afgelopen jaar kwamen modellen van alle soorten en maten langs, van een Volvo 440 tot een Bentley Arnage. De top 10 begint zoals eerdere lijstjes van 2017 met een, niet verrassend, cross-over. Maar als we verder door de lijst scrollen, komen we wél verrassende namen tegen.

In de best gelezen Facelift Friday nemen we de wijzigingen van de huidige Nissan Qashqai onder de loep. Dit populaire model ontving dit jaar nog van Nissan een update waarbij de neus en achterkant aangepakt werden. Aan de voorzijde is onder meer een grotere grille gemonteerd en aan de achterkant zien we nieuwe lampen. Met 68% stemde een grote meerderheid van de bezoekers op de nieuwe neus als de mooiste van de twee. Ook twee andere cross-overs staan op de lijst: de Citroën C4 Cactus en Renault Captur. Ook in deze gevallen gaat het om een bijzonder recente facelift. Waar bij de Renault vooral de voorkant een 'likje verf' kreeg, verdwenen bij de Cactus de veelbesproken airbumps. Over welke versie mooier is, waren alle bezoekers het minder eensgezind dan bij de Qashqai. Met een krappe meerderheid van 55,1% werd de originele Cactus verkozen boven de het nieuwe model.

Naast nieuwe auto's vergeleken we ook oudere modellen. Zo legden we de BMW 5-serie (E39) uit 1995 naast de gefacelifte 5-serie uit 2001. Het verschil zit hem daar vooral in de modernere lampen. Een succes, want ruim 80% van stemmers gaat voor de nieuwe versie. Ook andere grotere sedans, zoals de Skoda Superb en Peugeot 508, wisten hoog te eindigen in deze Top 10. De snelste en meest exotische auto uit de lijst is de Maserati 3200GT. Waar bij veel modellen vooral de voorkant op de tekentafel eindigt voor een facelift, gebeurde dat bij de Maserati aan de achterkant. Van smalle, rond aflopende achterlichten met een boemerangvorm evolueerden deze naar minder opvallende lampen. Tot aan de jaarwisseling blikken we in andere lijstjes verder terug op het afgelopen jaar en nemen we de hoogtepunten van 2017 door. Bekijk hieronder de tien beste gelezen Facelift Friday's uit 2017:

