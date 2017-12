Slideshow

Jaarknallers: Top 10 Back to Basics Kaal, kaler, kaalst

Bij de aankoop van een nieuwe auto is de optielijst vaak gigantisch, maar wat zit er nu standaard op een bepaalde auto? In Back to Basics pakken we het basismodel van elke auto en duiken we in de standaarduitrusting. Deze tien modellen waren in 2017 het populairst.

Waar je bij een Kia Picanto nu optioneel stuur- en stoelverwarming kunt bestellen, zou je dit misschien wel standaard op een Mercedes-Benz E-klasse verwachten. Maar zit dat er ook echt op? En welke luxe hebben we anno 2018 écht standaard nodig? Elke zaterdag wakkeren we de discussie aan en nemen we een duik in de optielijsten van nieuwe modellen. Van een Suzuki Celerio tot een Audi Q5: het afgelopen jaar passeerden de meest uiteenlopende modellen de revue. Als we naar de top 10 van 2017 kijken, zien we modellen terug die we ook uit andere lijstjes kennen, maar ook verrassende namen hebben hun plekje in de lijst opgeëist.

Het startsein werd afgegeven met de Opel Astra en deze kunnen ook gelijk bestempelen als best gelezen uit deze rubriek. De instap-Astra biedt voor €20.995 een 1.0-benzinemotor met 105 pk en een handgeschakelde vijfbak en kent verder weinig luxe. Vier in plaats van zes speakers, een stuurwiel zonder knoppen en als enige versie geen middenarmsteun. Reden voor discussie, want met 168 reacties ging men fanatiek aan de slag. Andere modellen die dit jaar vaker een Top 10 hebben gehaald zijn de T-Roc, XC60, Kodiaq en Captur. Ook in deze rubriek wisten de populaire auto's te scoren en staan zij op plek 3, 6, 7 en 10.

Dingen die opvallen als we naar de artikelen kijken, is de keuze van de fabrikant voor de standaard-kleur die 'gratis' leverbaar is. Zo krijg je bij Alfa Romeo bij de instap-Giulia een rood exemplaar mee! Volkswagen kiest bij de T-Roc voor de donkere 'Urano Grey' en een Renault Captur wordt standaard in 'Blue Marine' geleverd. Andere opties wisten ook te verrassen. Zo wordt een Captur van €19.190 standaard met cruise control geleverd, terwijl dit bij een Audi Q5 van dik €50.000 een optie is. De uitrusting van het audiosysteem verschilt ook enorm per model. Waar je telefoon in een C-HR standaard met bluetooth te verbinden is, vinden we op het dash van de Captur een gigantisch gat en schittert een radio door afwezigheid. Bij een Astra zitten er doppen op de wielen, terwijl een Volvo standaard over lichtmetaal beschikt.

Tot aan de jaarwisseling blikken we in andere lijstjes verder terug op het afgelopen jaar en nemen we de hoogtepunten van 2017 door. Bekijk hieronder de tien beste gelezen Back to Basics uit 2017:

