Jaarknallers: Top 10 video's Elektrisch, hoog of Duits

Een dubbeltest, rij-impressie of Klokje Rond: de camera-crew van AutoWeek draait er de hand niet voor om. Maar welke video's werden er in 2017 het meest bekeken? We zochten het uit!

Van Japan tot Peru, Portugal tot Oman en Groningen tot Limburg: we reisden dit jaar de hele wereld over om de mooiste video's van nieuwe, gebruikte of klassieke auto's te maken. Die video's komen op YouTube en op AutoWeek.nl te staan, maar deze ranglijst heeft alleen betrekking op deze site. Daarin zien we drie trends terug die het lijstje samenvatten: de meeste kijkers kwamen voor video's naar onze site over elektrische, hogere en/of Duitse auto's.

De winnaar van dit jaar is de video van de Tesla Model S die met een respectabele kilometerstand van 271.452 km bij ons de brug op reed. Klaas Mulder rijdt jaarlijks ongeveer een ton en wist zo binnen drie jaar bijna driehonderdduizend kilometer op de Tesla te zetten. Men was massaal nieuwsgierig, zo is ook te lezen in de 356 reacties onder de video. Deze Model S is niet de enige Tesla die mag plaatsnemen op het podium, want een dragrace waar een Model XP100D het opneemt tegen 'de rest' verovert in 2017 de bronzen plak.

Net als bij de nieuwsartikelen vallen cross-overs en SUV's bij de video's in de smaak. Bij zes van de tien video's gingen we namelijk de hoogte in. Dat was onder meer het geval bij de Skoda Kodiaq, die het opnam tegen de Sportage van Kia. Ook de Volkswagen T-Roc wist veel kijkers te trekken toen we ermee op pad gingen tijdens de introductie in Portugal. Daarnaast bleken de CX-5, Tiguan, XC40 en XC60 en 5008 reden tot kijken, want ook deze cross-overs staan in de top 10.

Wat als derde opvalt, is dat naast al het elektrische en cross-over-geweld Duitse auto's het ook steevast goed doen als het om video's gaan. In vijf video's speelt een Volkswagen-product de hoofdrol in een eerste rij- dan wel dubbeltest. Als we de lijst iets langer maken zien we dat van de 20 video's het in 10 gevallen om een eerste rij-impressie gaat. De komende dagen blikken we in andere lijstjes verder terug op het afgelopen jaar en nemen we de hoogtepunten van 2017 door. Bekijk hieronder de tien beste bekeken video's van 2017:

1. Tesla Model S P85 - 271.452 km - Klokje Rond.Voor de video klik hier.

2. Dubbeltest Skoda Kodiaq vs Kia Sportage.Voor de video klik hier.

3. Dragrace: Tesla Model X P100D vs. de rest.Voor de video klik hier.

4. Volkswagen T-Roc - Rij-impressie.Voor de video klik hier.

5. Volvo XC60 - Rij-impressie.Voor de video klik hier.

6. Mazda CX-5 vs. Volkswagen Tiguan - Dubbeltest.Voor de video klik hier.

7. Volkswagen Arteon - Rij-impressie.Voor de video klik hier.

8. Peugeot 5008 - Rij-impressie.Voor de video klik hier.

9. Onthulling Volvo XC40. Voor de video klik hier.

10. Volkswagen Golf - Rij-impressie.Voor de video klik hier.