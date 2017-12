Slideshow

Jaarknallers: Top 10 afgestoft Van hete Italiaan tot spatlappen

Elk weekend stoffen we vergeten auto's of trends uit autoland af in de rubriek 'Afgestoft'. Ook van deze tien best gelezen artikelen hebben we een rijtje gemaakt. Wat valt er hier op?

Waar andere lijstjes worden overspoeld door de nieuwste modellen en grootste trends, is dat bij deze rubriek van een heel andere orde. Hier moet het juist zo speciaal mogelijk zijn om deze begeerde Top 10 te behalen. Het aantal cross-overs en het Duits gerelateerde nieuwsgehalte vallen hier dus weg. Wat blijft er dan over? Is dit de lijst van de echte autoliefhebber van 2017? We kunnen de Top 10 in drie categorieën onderscheiden: modellen, trends en onderdelen.

In de Top 10 staat een mix van Europese modellen. De exclusieve Italiaanse 456 Venice, die in samenwerking met de Bruneise prins Jefri Bolkiah werd gemaakt, was het populairste. Terwijl er ooit maar zeven van zijn gemaakt, werd hij dit jaar het meest aangeklikt. Ander Italiaans geweld, maar dan in iets minder grote mate, is de Panda 100 HP. Fiats sterkste versie van de kleine stadsauto stond pas vorige week in 'Afgestoft', maar verdient hier nu al een plek. Ook berichten uit Frankrijk wisten te scoren. Bij het ene artikel ligt de nadruk op brute power, de andere auto reed officieel nooit bij ons op de weg. Plek twee en vier zijn voor de Renault Espace F1 en de Renault 7. Artikelen uit Duitsland verschenen er in de vorm van de BMW 8-serie en Irmscher Opel Senator 4.0. Als laatste zien we de 'Europese' Saab 9-2X in het rijtje staan. Het is een Saab, maar hij werd gemaakt in samenwerking met General Motors-partner Subaru. Op basis van de Subaru Impreza verscheen deze 9-2X.

Naast modellen vielen ook trends in de smaak. Zo was het een tijdje populair om alledaagse modellen ook uit te voeren in een offroad-look. Naast een stoere naam en veel extra plastic gebeurde er weinig, want echt offroad was vaak een stapje te ver voor de voorwielaangedreven auto's. Voorbeelden zijn de Citroën C3 X-TR, de Fiat Stilo Uproad en de Hyundai Getz Cross. Waar spatlappen in de jaren 70 verplicht waren, worden ze nu met uitsterven bedreigd. Bij 'Afgestoft' zijn ze goed voor de vijfde plek. Als hekkensluiter van het tiental gaat de eer naar een Frans snufje van de Renault Modus. Het merk verwerkte in de grote achterklep een klein 'luikje', waardoor er altijd een toegang was tot de achterbak.

Acht lijstjes passeerden de afgelopen week de revue. Nog twee te gaan. Het nieuwe jaar trappen we af met, je raadt het vast wel, de tien artikelen waarop het meest werd gereageerd. Eerst nog tien keer 'Afgestoft':

1. Afgestoft: Ferrari 456 Venice. Klik hier voor het hele artikel.

2. Afgestoft: Renault Espace F1. Klik hier voor het hele artikel.

3. Afgestoft: BMW 8-serie. Klik hier voor het hele artikel.

4. Afgestoft: Renault 7. Klik hier voor het hele artikel.

5. Afgestoft: spatlappen. Klik hier voor het hele artikel.

6. Afgestoft: opgehoogd én vergeten. Klik hier voor het hele artikel.

7. Afgestoft: Saab 9-2X. Klik hier voor het hele artikel.

8. Afgestoft: Panda 100 HP. Klik hier voor het hele artikel.

9. Afgestoft: Irmscher Opel Senator 4.0. Klik hier voor het hele artikel.

10. Afgestoft: het 'luikje' van de Renault Modus. Klik hier voor het hele artikel.