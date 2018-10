Energietransitie door aardgas Israël wil brandstofauto's vanaf 2030 verbieden

Nadat Denemarken recent aangaf de verkoop van brandstofauto's vanaf 2030 te willen verbieden, neemt Israël een soortgelijke stap. Ook daar moeten de EV's al over 12 jaar de dienst uitmaken.

Het Israëlische ministerie van Energie wacht niet zomaar af totdat het verbod in werking treedt, maar wil voor 2030 zorgen dat bedrijven en consumenten gestimuleerd worden om aan te sturen op alternatieve aandrijflijnen. Dat wordt onder meer gedaan door meer dan 2.000 nieuwe laadpalen te installeren in het land, dat overigens aanzienlijk kleiner is dan Nederland. Daarnaast komen er de onvermijdelijke belastingvoordelen, waardoor de belastingdruk op elektrische auto's zelfs tot het nulpunt gereduceerd zou worden.

Israël wil echter niet alleen af van benzine en diesel als energiebronnen, maar ook van kolen. Voor de complete energietransitie vertrouwt het land op aardgas, waarvan in de voorbije jaren een grote voorraad is ontdekt in het veelbesproken land in het Midden-Oosten. Waar Nederland vanaf 2030 afscheid neemt van aardgas, zet Israël er dus juist vol op in. Het moet niet alleen gaan dienen als brandstof in energiecentrales, maar ook in grote voertuigen als bussen en vrachtwagens waarvoor een elektrische aandrijflijn geen goede oplossing is.

Reuters meldt dat het plan van het Ministerie van Energie aan het eind van het jaar moet worden goedgekeurd door de Israëlische regering.

Israël is zeker niet het eerste land dat met plannen komt om brandstofauto's te verbieden, al zijn de Iraëlische plannen door de link met aardgas wel erg concreet. De Deense minister-president Rasmussen sprak eerder deze maand woorden van gelijke strekking uit en zet ook in op 2030, terwijl zo'n route ook al eens in combinatie met Duitsland is genoemd. Ook Nederland streeft naar een prijslijst met louter EV's vanaf 2030. Variaties op het thema zijn er ook: de laatste berichten uit Frankrijk spreken van 2040, terwijl de Noorse regering al in 2025 op 100 procent elektrisch wil uitkomen.