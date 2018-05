IDF bron van start-ups Israel grote speler in autonome mobiliteit

Israël is in autoland ogenschijnlijk geen grote speler, maar op technologiegebied heeft het land de auto-industrie wel degelijk veel te bieden. Met name het leger blijkt een bron van kennis als het gaat om autonome mobiliteit.

Dat Israël een echt technologieland is en barst van de innovatieve start-ups, is al jaren bekend. Dat maakt de tech-sector van het land automatisch interessant voor autofabrikanten, wat de laatste jaren ook door steeds meer grote spelers in de mondiale autobranche is opgepikt. De bij Israëlische start-ups betrokken ingenieurs zouden hun kennis hebben opgedaan tijdens de diensttijd, waarin ze in aanraking kwamen met geavanceerde technologie in onder meer Israëls beroemde en uiterst effectieve raketafweergeschut en autonome voertuigen die aan de gevaarlijke grens met Gaza naar verluidt de nodige levens besparen. In eigen beheer ontwikkelde UGV's – Unmanned Ground Vehicles – worden daar niet alleen op afstand bestuurd, maar zijn ook in staat om zelfstandig hun klussen tot een goed einde te brengen.

Dat het land mede daardoor een bron van kennis is op dit gebied, gaat niet aan de neus van de auto-industrie voorbij. Reuters meldt dat onder meer Continental, Samsung, Daimler, Ford en General Motors belangen hebben in Israëlische startups, waarin daardoor bijna net zoveel wordt geïnvesteerd als in vergelijkbare Amerikaanse bedrijven. Ook Renault-Nissan, Volkswagen en Honda zouden al interesse hebben getoond. De letterlijke en figuurlijke afstand tot de auto-industrie is een nadeel, maar houdt de gretige investeerders niet tegen. Behalve de in de Israel Defence Forces opgedane kennis op het gebied van computergestuurde voertuigen is ook de beveiliging van de daarvoor noodzakelijke software een sterk punt van de Israëlische tech-sector. Bovendien is men innovatief. Zo vertrouwen de autonome auto's van Imagry (afbeelding) op camera's in plaats van de dure en complexe Lidar-lasertechnologie die door onder meer Alphabet wordt gebruikt.

Het blijft niet bij de rol van toeleverancier, want op de Israëlische wegen wordt ook daadwerkelijk gewerkt aan de toepassing van verregaand autonome auto's. De overheid heeft ten noorden van Tel Aviv een stuk snelweg aangelegd voor dit doel en vanaf volgend jaar moeten er taxi's rondrijden op de openbare weg die met niveau 4-autonomie bijna geheel zelfstandig zijn. Eén van de bekendste Israëlische vondsten op het gebied van auto's is vermoedelijk de slimme navigatie-app Waze. De overname van dat bedrijf door Google, dat er in 2014 1,2 miljard dollar voor neertelde, gold volgens Reuters als het startpunt voor de enorme groei van Israëls inbreng in de auto-industrie.