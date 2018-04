Commendatore GT en WM EX5 Pro in beeld Isdera maakt terugkeer, in China!

Van het Duitse Isdera hebben we al ontzettend lang niets meer gehoord, maar de exclusieve autobouwer brengt daar in één klap verandering in.

Tijdens Auto China presenteert het in 1969 opgerichte Isdera, dat we kennen van concept-cars als de Mercedes-Benz CW 311 en opvallende en tevens opmerkelijk platte sportievelingen als de Imperator 108 en de Commendatore 112i, maar liefst twee volledig nieuwe modellen: de Commendatore GT en de WM EX5 Pro.

Waar de WM EX5 Pro een voorbode op een elektrische SUV lijkt, waar Isdera overigens geen informatie over vrijgeeft, is de Commendatore GT de echte smaakmaker van het stel. De auto meet 4,92 meter in de lengte en is 1,95 meter breed en 1,29 meter hoog. Het van vleugeldeuren voorziene model legt 1.750 kilo in de schaal, en dat lijkt best potig. Dat gewicht wordt verklaard door de elektrische aandrijflijn waarover de Commendatore GT beschikt.

De vierwielaangedreven Commendatore GT beschikt over twee elektromotoren die ieder 408 pk leveren. Het maximumkoppel ligt op 1.060 Nm. Het accupakket heeft een capaciteit van 105 kWh en wie zich in bedwang weet te houden, moet een afstand van 500 kilometer kunnen halen (WLTP). Wie zich niet weet te beheersen, kan in 3,7 tellen naar een snelheid van 100 km/h denderen. In 9,8 seconden staat een snelheid van 200 km/h op de klok en bij 250 km/h behoort het versnellen tot het verleden, al zou de auto in theorie 302 km/h moeten kunnen. Er komen slechts twee exemplaren beschikbaar.