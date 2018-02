Slideshow

Is dit de nieuwe Audi A6? Uitsluitsel in Genève

Audi presenteert in Genève een volledig nieuwe generatie van de A6. Terwijl het merk nog druk bezig is met het lanceren van teaservideos lijkt de auto nu al te vroeg op internet te zijn beland.

Een Frans forum heeft afbeeldingen in handen gekregen van wat ogenschijnlijk de compleet nieuwe Audi A6 is. Of de foto's authentiek zijn, weten we niet helemaal zeker. Daar komen we tijdens de Autosalon van Genève achter.

De laatste generaties A7 en A8 zijn enige tijd geleden gelanceerd en het is de designtaal die over die modellen is gestort die Audi ook naar de A6 brengt. De A6 'Limousine' krijgt geen lichtbalk, maar een brede chroomstrip aan de achterzijde en het front komt sterk overeen met dat van de al genoemde A7 en A8.

De wielbasis zal dankzij de komst van het voor de A6 nieuwe MLBevo-platform iets toenemen. Bij de A7 had die nieuwe basis 1,2 cm extra tussen de voor- en achteras tot gevolg. In het interieur verwachten we tot op zekere hoogte eveneens de A7-receptuur tegen te komen. Twee op de middenconsole geplaatste touchscreens gaan er de dienst uitmaken, exemplaren die in feite de centraal geplaatste MMI-knop voor eens en altijd lijken uit te bannen. Ook op het vlak van autonome systemen maakt de A6 een stap. De auto profiteert van een reeks sensoren en camera's die zijn ondergebracht in Audi's AI-label.