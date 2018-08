Verjaardagsfeest is Remshalden Irmscher's speelkwartier: de Opel Vivaro Liner 68

Als je een halve eeuw bestaat, mag je uitpakken. Dat moeten ze op de ontwerpafdeling bij Opels huistuner Irmscher ook hebben gedacht. Ter ere van zijn jubileum komt het bedrijf namelijk met deze Vivaro Liner 68.

Na verschillende Manta's, Calibra's, Astra's en Corsa's onder handen te hebben genomen, is Irmschers keuze om een Vivaro als feestnummer te pakken bijzonder te noemen. CEO Günther Irmscher legt uit dat dit juist de bedoeling was. "We wilden verrassen", zegt hij daarover 20-inchwielen, een dikke bumperpartij rondom, een met 35 millimeter verlaagd onderstel, een nieuwe grille en veel rode elementen kenmerken de gelimiteerde Liner 68. De tweekleurige stickers met naamaanduiding aan alle vier zijden zijn de kers op de verjaardagstaart. Wie opzoek is naar meer dan alleen een bus heeft aan deze Vivaro een goede. Door de nieuwe multifunctionele i-Box verbouw je de Vivaro binnen - volgens Irmscher - tien minuten om tot een camper. De keuken bevindt zich in uitschuifbare lades onder het verhoogde bed.

Onder de kap ging Irmscher ook aan de slag. 175 getemde paarden verschuilen zich nu in de 1,6-liter CDTI BiTurbo. Het originele maximale vermogen van de bus blijft bij 145 pk steken. In totaal komen er 68 exemplaren van de speciale editie. Dit refereert aan het begin van Irmscher in 1968. De prijzen van de Vivaro Liner 68 zijn nog niet bekend.