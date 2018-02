Slideshow

Invallen bij twee vestigingen Audi Hoofdstuk nummer zoveel dieselschandaal

Al tijden zijn velen in de ban van de Dieselgate-affaire van Volkswagen. Daar lijkt vooralsnog geen einde aan te komen. Vorige week werd nog bekend dat het merk uitlaatgastesten deed op dieren, vandaag vinden er invallen plaats bij Audi.

De Duitse justitie is dinsdagochtend in alle vroegte het hoofdkantoor van autofabrikant Audi binnengevallen. Ook een fabriek van het bedrijf in Neckarsulm wordt doorzocht. Dat heeft Audi zelf bevestigd na berichten in verscheidene Duitse media.

De inval houdt verband met het dieselschandaal rond moederbedrijf Volkswagen. Ook luxemerk Audi zou honderdduizenden auto's hebben verkocht die waren uitgerust met speciale software die ervoor zorgde dat de motor bij laboratoriumproeven minder schadelijke stoffen uitstootte dan bij normaal gebruik op de weg.

Het is de tweede keer in een jaar tijd dat de Duitse autoriteiten op het hoofdkantoor van Audi op zoek zijn naar bewijsmateriaal in deze zaak. In maart 2017 was daar ook al een inval. Vorige week werd bovendien huiszoeking gedaan bij zes technici die bij Audi op de loonlijst staan.

Justitie heeft in deze zaak inmiddels veertien mensen in het vizier. Onder hen zijn geen huidige of voormalige bestuurders van Audi. Het bedrijf liet andermaal weten volledig mee te werken aan het onderzoek. Het dieselschandaal heeft moederbedrijf Volkswagen al tientallen miljarden euro's gekost aan boetes, schikkingen en schadevergoedingen.