Invallen bij Nissan Gigantische terugroepactie vanwege controles

In Japan zijn invallen geweest bij verschillende fabrieken van Nissan. Het merk zou eindcontroles die verplicht zijn voor auto’s die op de thuismarkt worden verkocht, op een ondeugdelijke manier hebben uitgevoerd.

Eerder ontdekte de Japanse overheid al onjuistheden in de uitvoer van controles bij vier Nissan-fabrieken, nu zijn er nog eens twee aan een controle onderworpen. Het probleem dat boven water is gekomen, is alleen van toepassing op auto's voor de Japanse markt, meldt Reuters. Die moeten, alvorens in het land geregistreerd te kunnen worden, een laatste inspectie ondergaan van een fabrieksmedewerker die daarvoor gecertificeerd is. Bij Nissan blijken er handtekeningen van gecertificeerde mensen te zijn gebruikt bij controles die door niet-gecertificeerde medewerkers zijn uitgevoerd.

De documenten die bij de betreffende auto's horen, zijn als gevolg hiervan ongeldig verklaart en de auto's die nog niet verkocht zijn, mogen vooralsnog niet aan klanten worden uitgereikt. De gevolgen gaan echter verder voor Nissan, want ook auto's die in het verleden zijn afgeleverd, moeten terug. Nissan zou zich zelfs gedwongen zien om alle auto's die in de laatste drie jaar in Japan zijn afgeleverd, nogmaals te inspecteren. Het zou gaan om 1,2 miljoen exemplaren.