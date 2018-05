'De radicale aanpak heeft gewerkt' Interview: Vice President PSA EU Maxime Picat

Maxime Picat was net 38 toen hij Managing Director van Peugeot werd. Nu, op zijn 44e, is hij de Europese vice-president van de PSA Groupe met DS, Peugeot, Citroën en Opel. AutoWeek sprak de topmanager in Genève, waar hij de nieuwe Peugeot 508 kwam onthullen.

Meneer Picat, van alle PSA-merken boert Peugeot momenteel het best. Dat moet u als voormalig directeur van het merk met de leeuw ongetwijfeld tot eer strekken.

"Toen we het herstelplan voor Peugeot op tafel legden, werden er heel wat wenkbrauwen gefronst. Vandaag, dik vijf later, weten we dat het de juiste beslissing was. De ambitieuze en volgens sommigen zelfs radicale aanpak heeft resultaat, ook al geef ik gelijk toe dat er nog veel werk aan de winkel is."

Welk aandeel heeft de nieuwe designtaal in die ommekeer gehad?

"Toen we het ontwerp van de 3008 tijdens een customer clinic onthulden, was de consensus dat het te gewaagd was voor Peugeot. Ontwerper Gilles Vidal heeft ons van het tegendeel overtuigd, omdat we anders geen statement zouden maken in de al maar groeiende SUV-markt. Sterker: hij heeft ons geleerd dat een gewaagd voorkomen moet worden aangevuld met een dito interieur. Vandaar de i-Cockpit met het kleine stuurtje, die niemand anders heeft en die ook vanbinnen een wow-gevoel communiceert."

Staat de PSA Groupe op technisch vlak wel ver genoeg om die vooruitstrevende esthetiek te onderbouwen?

"Design is één ding, technologie een onontbeerlijk ander ding. Op looks alleen zou de 3008 nooit zo goed zijn ontvangen. Dankzij het nieuwe EMP2-platform klopt het plaatje. De nieuwe motoren zijn competitief qua verbruik. En dan zijn er natuurlijk nog de Advanced Driver Assistance Systems, die doorgaans eerst bij DS, maar snel daarna over de hele groep worden uitgerold. Op de 3008 zit bijvoorbeeld adaptieve cruisecontrol, maar op de nieuwe DS7 heeft die een filefunctie, net zoals dat op de nieuwe 508 het geval zal zijn."

DS en Peugeot zijn dus aan elkaar gewaagd wat nieuwe technologieën betreft. Geldt dat ook voor de aanstaande elektrificatie?

"Het is een publiek geheim dat DS volgend jaar met een geëlektrificeerde aandrijflijn komt en Peugeot snel erna. Waarom zouden we wel wachten om innovaties over de hele groep te introduceren? De concurrentie is er al volop mee bezig, dus we moeten vooruit. Dankzij de variabele platformen is de technologie ook schaalbaar, wat een snellere doorstroming faciliteert. Verwacht de komende jaren dus zowel vol-elektrische modellen als plug-in hybrides van de PSA-merken, met DS en Peugeot op kop."

Zou het met de huidige stand van zaken niet logischer zijn om Peugeot voor te trekken, nu DS een wat kwakkelende start kent?

"Bij Peugeot timmeren we al ettelijke jaren, product na product, aan een nieuwe weg, terwijl dat werk nu pas van start kan gaan bij DS. Peugeot heeft er ook jaren over gedaan om een auto te bouwen die de Car of the Year-titel waardig was. Bij DS zal dat niet anders zijn, beseffen we maar al te goed."

Peugeot heeft in Genève de nieuwe 508 voorgesteld. Is een dergelijke sedan anno 2018 nog relevant?

"We hebben de business-case voor de 508 grondig onderzocht, om te concluderen dat er – tenminste voor Peugeot – nog steeds een markt voor bestaat. De meerderheid van onze klanten is zelfs in de markt voor een berline naast ons SUV-gamma. En dat is geen typisch Frans verschijnsel, maar op zijn minst een Europese constatering. Let wel: de respondenten vermeldden er expliciet bij dat ze een opvallende berline wilden en geen grijze muis."

Heeft de Franse fleethonger naar berlines ook een invloed op die beslissing gehad?

"Fleetverkopen zijn zeker van belang voor sedans in het D-segment, met name in Frankrijk, maar dat alleen maakt de 508 niet levensvatbaar. Een dergelijke wagen moet gewoon in elk land en bij elke doelgroep in de smaak vallen. Tegelijk spreekt het voor zich dat onze B2B-klanten opgetogen zijn met de richting die de 508 is ingeslagen, maar zijn missie is breder. Beschouw hem daarom gerust als de ideale aanvulling op de 3008, maar dan met iets traditionelere waarden."

Over tradities gesproken: Opel, dat sinds kort deel uitmaakt van de PSA Groupe, schitterde dit jaar door afwezigheid in Genève.

"Op de beurs van Genève zit er zo veel ruis op de lijn dat je zonder een echte lancering in het lawaai opgaat, wat uiteraard geldverspilling is. Opel had in maart geen grootse nieuwigheden te melden. Daarom hebben we beslist om het geld elders te gebruiken, in plaats van het bestaande gamma te etaleren. Er zijn merken die dat nog doen, maar veel interesse of bezoekers levert dat anno 2018 niet meer op."

Maar een salon als die van Parijs zal Peugeot nooit links laten liggen, toch?

Maxime Picat: "En waarom niet? Autobeurzen zijn voor PSA geen must meer, eerder een weloverwogen marketingtool. Als de return on investment positief wordt ingeschat, gaan we. Anders investeren we onze centen elders, ook als we daardoor een thuismatch moeten missen. Alleen zo zullen we de cijfers van PSA op termijn in het groen kunnen houden."