'We wilden het flush hebben' Interview: Mercedes-Benz Sprinter-ontwerper

Sommige van de grootste auto-ontwerpen zijn van onze landgenoot Bertrand Janssen. Letterlijk, want hij is Creative Manager Truck and Van bij Daimler en als zodanig de man die tekent voor de geheel nieuwe Sprinter. AutoWeek sprak met hem.

De nieuwe Sprinter, die aanstaande maandag in Amsterdam en Rotterdam zijn dynamische presentatie beleeft, is echt helemaal nieuw. Toch lijkt hij vanuit elke hoek bekeken nog steeds verdraaid veel op de oude. Ontwerpchef Bertrand Janssen is blij met dat oordeel, omdat hij nadrukkelijk heeft getracht om dat beeld te bewerkstelligen. "Je ziet het totaalplaatje van de auto, waarin alle kenmerkende elementen terugkomen, maar op een andere manier. De vorm van de zijruiten is erg bepalend voor het aanzicht van de auto en ook typisch Sprinter; de proporties spelen een bepalende rol in het algehele beeld van de auto." Nieuw is dat de motorkap wat vlakker is gelegd. "Daarmee ontstaat er een two-box-design, dus een nadrukkelijke scheiding van motorkap en voorruit, zodat de auto een echte neus krijgt."

Geen grote Vito

De Sprinter heeft veel weg van de concept-car Vision Van. Welke was er nu werkelijk eerder? Bertrand: "De Sprinter was eerder klaar dan het studiemodel, haha. Die laatste hebben we gebouwd om het publiek op te warmen voor het nieuwe productiemodel, terwijl het ook een showcase was voor de vele nieuwe diensten die we met de Sprinter gaan aanbieden." Opvallend genoeg oogt de Sprinter niet, zoals verwacht, als een vergrote variant van de nog redelijk verse Vito. "Dat laatste wilden we ook echt niet. Het hoeft namelijk niet. De modellen spreken elk hun eigen doelgroep aan en dan moeten ze niet per se elkaars evenbeeld zijn. Zet je onze bedrijfsauto's echter naast elkaar, dan zie je wel duidelijk de familieband. Elk model moet zich op eigen kracht als een echte Mercedes presenteren."

Dunne aanhechtingen

Wat opvalt, is dat de lijnen van de nieuwe Sprinter rustiger zijn geworden, maar ook weer niet zo enorm strak zijn als bij de Vision Van."Bij de Vision Van was het een doel op zich om hem helemaal strak te maken. Die auto had aan de linkerzijde, waar geen deur zit, het grootste uit één geheel vervaardigde stuk carbon plaatwerk dat het bedrijf van wie het betrokken ooit had gemaakt. Zoiets kunnen en willen we niet bij de Sprinter; alleen al voor de stijfheid heb je wat lijnen overlangs nodig. Niettemin wilden we het uiterlijk van de Sprinter flush hebben. Glad, dus. En met zo dun mogelijke split lines, de aanhechtingen van de plaatwerkdelen." De nieuwe Sprinter lijkt kleiner, maar is dat niet. Hoe kan dat? "Voornamelijk doordat de hoeken zijn afgerond. De bumpers zijn nieuw en dat maakte bijvoorbeeld de achteroverhang optisch kleiner en minder zwaar."

Verlaagd

Nieuw is onder meer de toepassing van clear lens-technologie, waarbij er geen ribbelingen meer in de lampen zitten, maar de vormen zich 'achter glas' openbaren. "Dit zijn details die ongelooflijk veel tijd en energie kosten, ook omdat we voor verschillende modellen verschillende lampen moesten ontwikkelen. Nu ja, we móchten dat doen, omdat de nieuwe techniek ons die mogelijkheden gaf." Een aardige detail dat is ontwikkeld op dringend verzoek van Volker Mornhinweg, de grote baas van Mercedes-Benz Vans, betreft de lagere rijhoogte. "Hij wilde dat de Sprinters minder hoog op de poten moesten komen te staan. Je ziet het niet direct, maar de Sprinter ligt nu 25 mm lager dan de vorige." Dat zomaar even doen, was, net als alles in het vakgebied van Janssen, een utopie: "De Sprinter is een wereldauto, zodat hij aan alle internationale eisen moet voldoen. Dan moet je een optische wijziging zoals deze wel eens flink verdedigen." Het zijn hoe dan ook de details die het totaalbeeld maken, blijkt uit Janssens relaas: "Je ziet het er soms niet aan af, maar het werk dat je in een ontwerp steekt, betaalt zich niet altijd uit zaken die erg opvallen. Het is juist andersom; wanneer je ergens niet de maximale enige instopt, valt in de ontwerpfase ineens op dat het er verschrikkelijk uitziet. Alles kloppend maken, kost heel veel energie. Zeker bij bestelauto's, omdat die nu eenmaal in vier lengtes, drie hoogtes en bovendien als pick-up op de markt komen." (met dank aan Rob Blom voor de foto van Bertrand Janssen)