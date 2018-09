Vooraf geschetst Interieur Skoda Vision RS in beeld

Skoda zet parkeert straks op de Autosalon van Parijs de Vision RS, een studiemodel dat al is geschetst en waarvan nu het binnenste in beeld is gebracht.

Eind augustus kondigde Skoda de komst aan van de Vision RS, een studiemodel waarin de Tsjechen niet alleen designkenmerken van toekomstige RS-modellen hebben verwerkt, maar tevens die van een nieuwe hatchback van het merk. Het ligt sterk in de lijn der verwachting dat die nieuwe hatchback de opvolger van de huidige Rapid wordt, een auto die iets hoger op de statusladder komt te staan en meer een concurrent voor auto's als de Ford Focus en Volkswagen Golf moet worden.

Eerder schetste Skoda al het exterieur van de 4,36 meter lange, 1,81 meter brede en 1,43 meter hoge concept-car. Vandaag gunt de schetsafdeling van het merk ons een blik op het binnenste van de auto. Skoda meldt daarbij dat de Vision RS is uitgevoerd in de kleur 'helwit', volgens Skoda een knipoog naar de "[...] milieuvriendelijke aandrijflijn" van het studiemodel. Verwacht dus in ieder geval enige mate van elektrificatie. Helemaal elektrisch is de auto niet, daar Skoda melding maakt van een DSG-transmissie die zich middels 'shift by wire' laat bedienen.



In het interieur zien we een bovenop het dashboard geplaatst infotainmentdisplay en Skoda maakt melding van de aanwezigheid van uit koolstofvezel vervaardigde elementen. Onder andere de middenconsole is uit het lichtgewicht goedje opgetrokken. Kristalglas is aanwezig om het glimmertjesgehalte op te krikken.