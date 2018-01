Slideshow

Interclassics Maastricht - fotoshow Van Eend en Lancer tot D-Type

Tijdens de jubileumeditie van Interclassics Maastricht komen alle hoogtepunten van de afgelopen 25 edities van deze klassiekerbeurs nog een keer voorbij. Behalve deze topstukken staat er natuurlijk nog veel meer moois dat het de moeite waard maakt om naar het zuiden af te reizen.

Sinds de eerste editie in 1994 zijn er 18 thema's geweest bij Interclassics, waarbij een bepaald merk of autotype centraal stond. De mooiste exemplaren, waaronder de Aston Martin DBS van James Bond, de Jaguar D-Type die in 1956 Le Mans won en 'Eleanor' uit 'Gone in 60 seconds', worden dit jaar nogmaals in de spotlights gezet in de Topmobiel-hal. In de hallen daaromheen vind je echter nog veel meer fantastische klassiekers en youngtimers. In deze fotoshow geven we je een impressie van de beurs.

Interclassics Maastricht wordt gehouden in het MECC in Maastricht en is geopend tot en met zondag 14 januari. Kijk voor meer informatie en toegangskaarten op www.interclassicsmaastricht.nl. Klik hier voor een directe link.

Klik hier voor een uitgebreide fotospecial!