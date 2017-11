Slideshow

Innerlijk van Venom F5 in beeld Met of zonder F1-stuur?

Hennessey Performance luidde de maand november in met de onthulling van de Venom F5. Hoe die extreme hypercar vanbinnen is vormgegeven, hielden de Texanen nog even onder de pet. Tot vandaag.

Hennessey Performance is niet al te vrijgevig met informatie en laat alleen weten dat het op de optielijst van de Venom F5 een racestuurwiel zet. Dat exemplaar is in beeld gebracht op foto p[X]. We zien een aan zowel onder- als bovenzijde afgeplat stuurwiel, waarvan het hart bestaat uit een digitaal display. Op het scherm wordt actuele informatie over de aandrijflijn weergegeven. Wie niet extra in de buidel wil tasten voor dit F1-achtige stuurwiel krijgt van Hennessey het standaardmodel in zijn Venom F5 gemonteerd. Ook dat exemplaar oogt, met al zijn knoppen en schakelaars, gelukkig indrukwekkend genoeg. Opvallend detail is de vormgeving van de ventilatieroosters boven op het dashboard, exemplaren die in dezelfde vorm zijn gegoten als de uitlaatpijpen van de Venom F5.

De Venom F5 is de opvolger van de Venom GT, de in 2010 gelanceerde extreem vertimmerde Lotus Exige met een uiteindelijk 1.471 pk sterke 7,0-liter V8 achter de voorstoelen. De Venom F5 veegt zijn voorganger met zijn 7,4-liter biturbo-V8 die 1.624 pk en 1.762 Nm levert, op papier compleet van de kaart. De Venom F5 moet in staat zijn om een topsnelheid van 484 km/h te halen. Meer informatie over de knotsgekke Venom F5, vind je hier.