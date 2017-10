Slideshow

Ingrijpende facelift voor Jeep Cherokee Jeep neemt afscheid van controversiële snuit

Jeep herziet spoedig het uiterlijk van zijn Cherokee. Een ingepakt testexemplaar verraadt al welke optische wijzigingen de Amerikanen gaan doorvoeren.

Het is inmiddels al meer dan vier jaar geleden dat Jeep de huidige Cherokee presenteerde, een auto die met zijn opgesplitste koplampen de handen niet overal op elkaar wist te krijgen. Dat heeft Jeep opgemerkt, zo blijkt. Tijdens de Los Angeles Auto Show die in december dit jaar plaatsvindt, maken we kennis met een gefacelift exemplaar.

De gesnapte Cherokee hangt nog fanatiek in de plakkers, maar het is overduidelijk dat de voorzijde van het model net even gangbaarder is getekend. De vorm van de koplampunits lijkt meer overeen te komen met die van de jongere Compass. Ook de grille wordt vernieuwd.

De wijzigingen aan de achterzijde van de Cherokee zijn minder ingrijpend. Jeep plaatst hier nieuwe achterlichtunits en de kentekenplaat verhuist van de bumper naar de achterklep. De wijzigingen in het interieur hebben met name te maken met de middenconsole. Hier verschijnt een groter infotainmentdisplay en ook lijkt de bediening van de klimaatregeling te worden aangepast. Volgend jaar staat de aangescherpte Cherokee in de Nederlandse showrooms.