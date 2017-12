Slideshow

Ingrijpende facelift voor Jeep Cherokee Voor- én achterkant volledig op de schop

Jeep heeft zojuist een heftig gemoderniseerde versie van de Cherokee onthuld. De auto oogt rondom behoorlijk anders dan voorheen.

Dat de facelift van de Jeep Cherokee er eentje van de ingrijpende soort zou zijn, werd al duidelijk toen de auto in gecamoufleerde vorm werd gesnapt. Om te beginnen is er de neus, die zijn Citroën-achtige 'lagen' verliest. Waar de koplampen voorheen laag in de neus werden gemonteerd (foto 5), aan de bovenzijde op enige afstand bijgestaan door dagrijlampen en een grille, is de neus van de auto nu conventioneler. Strakke lampen op een 'normale' hoogte resulteren in een front, dat sterk lijkt op dat van de kleinere Compass.

Meestal blijft het daarbij bij facelifts, maar in dit geval wordt ook de achterzijde stevig aangepakt. De achterlichten behouden hun positie, maar gaan inhoudelijk wel helemaal op de schop. Doordat de kentekenplaat nu hoger wordt geplaatst en midden op de klep een plekje krijgt, oogt het geheel ook hier behoorlijk 'nieuw'.

In het interieur pakt Jeep de zaken rustiger aan. Er is nieuw infotainment en Jeep heeft ongetwijfeld wat andere materialen toegepast, maar het dashboard zal voor Cherokee-rijders alsnog erg herkenbaar zijn. Jeep laat de gefacelifte Cherokee op de North American International Auto Show in Detroit uitgebreid zien.