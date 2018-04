Kleine wijzigingen Ingepakte Audi TT RS in het openbaar

Het is dit jaar alweer vier jaar geleden dat Audi's derde generatie TT op de Nederlandse markt verscheen. De auto gaat spoedig onder het mes en vandaag is het de TT RS die zijn marginaal bijgewerkte koets onder een stickervel heeft verstopt.

We schrijven 'marginaal bijgewerkt', want van een echte facelift lijkt in het geval van deze ingepakte TT geen sprake te zijn. Zeer waarschijnlijk voert Audi een reeks kleine wijzigingen door, die vooral betrekking hebben op de bumpers aan voor- en achterzijde.

Eerder doken al een ingepakte TT Coupé en TT Roadster op en vandaag is het de TT RS, in dichte vorm, die zijn ingepakte koetswerk toont. Welke wijzigingen Audi op motorisch vlak op de TT-lijn doorvoert, is nog even een raadsel. Voor deze RS-versie verwachten we geen motorische aanpassingen. Dat betekent dat de 400 pk sterke 2.5 TFSI gewoon weer terugkeert. Meer informatie volgt later dit jaar.