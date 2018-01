Slideshow

Ingepakt: nieuwe Toyota Auris Ook Auris aan de TNGA-basis

Toyota is momenteel niet alleen druk met het voorbereiden van een facelift voor de Aygo, maar ook met de ontwikkeling van een compleet nieuwe generatie van de Auris. Het is die C-segmenter die nu ingepakt en wel is opgedoken.

Al twee keer eerder dook de nieuwe Auris in camouflagepak op, al kwamen die eerder gesnapte exemplaar niet met elkaar overeen. De versie die als eerste opdook, leek van voren sterk op de Prius, terwijl het achterste deel min of meer afkomstig leek van de huidige generatie Auris. Een mule dus. Het ingepakte testmodel dat in dit artikel de hoofdrol speelt, bevestigt dat de nieuwe test-Auris die later opdook voorzien was van de definitieve koets.

De achterruit van de nieuwe, derde generatie Auris lijkt vlakker te komen dan liggen dan bij het huidige model het geval is. De achterlichten krijgen een plek lager op het achterste en aan de voorzijde monteert Toyota, net als bij de al genoemde Prius, vrij brede lichtunits.

Net als de Prius en de C-HR komt ook de Auris op Toyotas modulaire TNGA-platform te staan. Toyota rolde die basis ook al uit naar de huidige Camry. De motorenlijst gaat de Auris waarschijnlijk delen met de C-HR. Dat betekent: een geblazen 1.2 benzineversie een de bekende 1.8 Hybrid. De C-HR krijgt binnenkort een krachtiger hybridevariant, iets waar deze Auris ook van zal profiteren. De D-4D diesels waarmee de huidige Auris aanvankelijk beschikbaar was, keren in ieder geval niet terug. Het ligt in de lijn der verwachting dat ook de Auris later ook als Touring Sports (TS, stationwagen) beschikbaar komt.

De Belgische kentekenplaten heeft deze Auris te danken aan het feit dat Toyota in België niet alleen zijn Europese hoofdkantoor, maar ook een technisch centrum heeft gevestigd.