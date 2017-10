Slideshow

ING: 'Nederlands wagenpark vergrijst' Gemiddelde leeftijd gestegen

Uit cijfers die ING vandaag presenteert, blijkt dat de Nederlandse automarkt langzaam maar zeker vergrijst. De gemiddelde leeftijd van alle auto's in ons land is tussen 2007 en 2016 gestegen van 8,5 naar 10,2 jaar.

Volgens ING ligt het aantal jaarlijks verkochte occasions in ons land zo'n vijf keer hoger dan het aantal nieuwe auto's dat een eigenaar vindt. In 2007 werden 505.000 nieuwe personenauto's verkocht, terwijl er 1.899.000 occasions werden verkocht. Vorig jaar lagen die aantallen grofweg op respectievelijk 382.000 en 1.945.000. De gemiddelde leeftijd van het wagenpark is de laatste jaren dan ook behoorlijk gestegen.

Volgens ING Economisch Bureau heeft die hogere leeftijd tot gevolg dat het wagenpark slechts in beperkte mate profiteert van nieuwe, zuinige technologie. De gemiddelde CO2-uitstoot per kilometer daalde tussen 2007 en 2016 met slechts 8 procent. In diezelfde periode liep de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuw verkochte auto's met maar liefst 35 procent terug.

ING Economisch Bureau verwacht dat er dit jaar zo'n 410.000 nieuwe personenauto's zullen worden verkocht. Voor 2018 voorziet het zelfs een daling naar zo'n 400.000 stuks. Ten opzichte van de rest van Europa zijn 'persoonlijke transportmiddelen', voornamelijk auto's, in ons land gemiddeld 18,5 procent duurder. Wel is de afbouw van de bpm inmiddels in gang gezet.