Infiniti warmt op voor LA Motor Show 'Meest geavanceerde Infiniti ooit'

Nissan's luxedivisie Infiniti laat met een teaser weten dat het iets moois in petto heeft voor de Los Angeles Auto Show.

Eind deze maand kunnen we al de eerste grote primeurs van de Los Angeles Auto Show verwachten en Infiniti geeft met deze schets alvast een vooruitblik op wat we verwachten kunnen. Het merk spreekt van zijn 'meest geavanceerde auto ooit', en dat belooft wat.

Het is niet helemaal duidelijk nog wat voor auto Infiniti in de ontwikkelingskamers heeft staan. De nieuwe QX80 is het in ieder geval niet, die wordt eerder al onthuld tijdens de Dubai Motor Show. We zien de basislijnen van wat een stationwagen of zelfs een shooting brake lijkt te zijn. We mikken erop dat de nieuwkomer in ieder geval een concept-car is. Reken in dat geval op een (deels) elektrische aandrijflijn en de nodige autonome technieken aan boord.