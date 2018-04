In China gebouwd Infiniti Q Inspiration Concept krijgt nakomeling

Eerder liet Infiniti weten dat het de komende vijf jaar vijf nieuwe modellen gaat produceren in China. De QX50 is er een van en nu weten we ook de nummer twee!

Infiniti meldt namelijk dat het een platform gaat ontwikkelen voor geëlektrificeerd' modellen, een modus waar het merk onder andere een auto op gaat zetten die geïnspireerd is op de over het algemeen goed ontvangen Q Inspiration. Het uiteindelijke model zal tevens in China van de band lopen.

Volgens Roland Krueger, Global President van Infiniti, had het merk ook de Chinese markt in gedachten toen de eerste lijnen van de Q Inspiration op papier verschenen. Of bovenstaande betekent dat de uiteindelijke auto niet voor de rest van de wereld is bestemd, is nog niet duidelijk.

Begin dit jaar maakten we tijdens de North American International Auto Show in Detroit kennis met de Q Inspiration. De gelikte vierdeurs coupé kreeg van Infiniti een verbrandingsmotor met variabele compressie. Die krachtbron keert ongetwijfeld, al dan niet bijgestaan door elektrokracht, terug.