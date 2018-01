Slideshow

Infiniti Q Inspiration Concept gepresenteerd Designvoorbode met variabele compressie

Infiniti heeft de Q Inspiration Concept de beursvloer van de North American International Auto Show op gereden.

Eerlijk is eerlijk: het uiterlijk van Infiniti's nieuwste studiemodel is geen enorme verrassing. In eerdere teasers gaf het merk al aan hoe de auto er van voren en van achteren uit komt te zien. Vandaag toont Infiniti alle foto's van zijn nieuwste concept-car en geeft daarbij ook alle informatie vrij.

Volgens Infiniti laat de Q Inspiration Concept zien welke designweg het merk de komende jaren gaat bewandelen, een periode waarin het "geavanceerde aandrijflijnen" gaat toepassen. Daarmee doelt Infiniti vooral op motoren met variabele compressie die het merk vorig jaar introduceerde. Een primeur in autoland overigens. Ook dit studiemodel krijgt van Infiniti een dergelijke VC-Turbo-krachtbron. Verwacht in de toekomst in ieder geval enkele designelementen van deze showauto terug te zien op de opvolgers van de huidige Q50 en Q70, modellen waarin de VC-T-techniek ongetwijfeld ook in verschijnt. Infiniti rust de Q Inspiration Concept verder uit met ProPilot, een semi-autonoom systeem dat Nissan en Infiniti langzaam maar zeker over het portfolio uitrollen.