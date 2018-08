Elektrische retro-voorbode Infiniti Prototype 10 gepresenteerd

Infiniti heeft zoals beloofd het doek getrokken van de Prototype 10, een studiemodel dat net als het vorig jaar tijdens het Concours d'Elegance Pebble Beach gepresenteerde exemplaar zeer eigenzinnig is.

Vorig jaar presenteerde Infiniti tijdens het Concours d'Elegance Pebble Beach de Prototype 9, een showauto met de vorm van een elektrisch aangedreven retroracer. Het ontwerp van die concept-car deed sterk denken aan dat dat van GP-racers uit de jaren 30 en het is die opmerkelijke basis waarop Infiniti voortborduurt met het studiemodel dat nu in Pebble Beach is gepresenteerd: de Prototype 10.

De auto is getekend onder leiding van designchef Karim Habib, die afkomstig is van BMW, waar hij tussen 2012 en 2017 achter de tekentafel heeft gezeten. De concept-car oogt in grote lijnen een opmerkelijke racer uit de jaren vijftig en biedt slechts plek aan de bestuurder. Wie zich de Q Inspiration voor de geest haalt die in januari tijdens de North American International Auto Show werd gepresenteerd, ziet ongetwijfeld kleine gelijkenissen. Kleine, platte kijkers, diepe welvingen: de Q Inspiration-receptuur is in zekere mate aanwezig. Specificaties over de aandrijflijn houdt Infiniti voorlopig onder de pet.

Infiniti, dat in 2021 een volledig geëlektrificeerd merk wil zijn, zal de ongetwijfeld opmerkelijke concept-car zeer waarschijnlijk niet in productie nemen, wat niet betekent dat de auto geen enkele relevantie heeft. Het nieuwe studiemodel moet volgens Infiniti een indicatie geven van de wijze waarop het merk in de toekomst de waarden prestaties en elektrificatie met elkaar verbindt. Verwacht dus in ieder geval invloeden van de Prototype 10 terug te zien op een sportieve én geëlektrificeerde toekomstige auto van het merk.